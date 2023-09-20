Смакуй українське: На СТБ стартує другий сезон успішного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»

Куштувати українське, дивитись українське, досліджувати Україну на смак, надихатись силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! 23 вересня о 10:00 на телеканалі СТБ стартує другий сезон особливого кулінарного проєкту — «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком».

Ведучий — український шеф-кухар, ресторатор, амбасадор борщу і дослідник національної кухні Євген Клопотенко.

Video: «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» 2 сезон: дата старту Відома дата старту 2 сезону проєкту СТБ «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Коли прем'єра «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 в 2023 році – у матеріалі

Щосуботи до Євгена приходитиме зірковий гість або гостя. За відвертою розмовою про життя, професійні та особисті події, разом вони готуватимуть унікальні українські страви, відкриваючи для себе і глядачів такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Цієї осені на кухні у Євгена Клопотенка ми побачимо нашу незламну чемпіонку Ольгу Харлан, співачку Юлію Саніну, акторку серіалу «Перевізниця» Анастасію Карпенко, актора улюбленого серіалу «Слід» Олексія Суровцева, ведучу СТБ Тетяну Висоцьку та інших.

«Дуже цікаво було братись за підготовку другого сезону шоу, і водночас дуже відповідально. Адже в основі ідеї – автентичні кулінарні традиції, страви, продукти. І після успіху першого сезону ми мали показати ще вищий рівень кулінарної складової. Це був виклик для нас, але команда, що відповідала за фуд-задачу, зробила неможливе! В цьому сезоні ми прагнули показати глядачам унікальні й разом з тим доступні рецепти, які можна приготувати на власній кухні. І, на мою думку, нам це вдалось. Тому дивіться й готуйте разом з “Пекельними борошнами”, я так і роблю, – розповідає креативний продюсер проєкту Андрій Пишний. – Українська гастрономічна культура має дуже цікаву історію, глибокі сенси й дуже важливі культурні коди, розгадавши які ми точно станемо ще точніше усвідомлювати себе як нація. Ми те, що ми їмо, адже їжа несе енергію. Створюючи цей проєкт, ми хочемо наповнити наших глядачів унікальною автентичною українською енергією. Бо ця українська енергія прекрасна».

Творча команда зазначає, що завдяки прямоті та щирості Євгена, герої випусків поруч з ним не бояться бути собою і діляться особливими моментами свого життя.

«Наприклад, Амадор Лопес повідає про свої благодійні концерти на фронті, де йому, як хореографу латиноамериканського походження, було кинуто виклик — він вчився танцювати «макарену» у шоломі та бронежилеті. У Злати Огнєвіч станеться майже романтичне побачення, адже між Євгеном та Златою на майданчику блиснула іскра відвертої симпатії. Наша олімпійська чемпіонка Оля Харлан розповість, що ж вона сказала росіянці, коли відмовилася тиснути руку після своєї перемоги», — додає шеф-редактор проєкту Дмитро Широбоков.

Євген Клопотенко анонсує у новому сезоні справжню кулінарну мапу України і ще більше оригінальних смакових поєднань, але найважливіше, — це страви, які кожен глядач зможе приготувати вдома.

«В минулому сезоні було 28 страв, всі незвичні та прикольні. І що, на цьому українська кухня закінчується? Українці настільки безмежно круті люди, що придумали мільярди рецептів, тримали їх у секреті понад 1500 років, нікому про них не розповідали, а зараз той час, коли ми можемо і маємо говорити! Буде ще 28 рецептів: з Херсону, з Центральної України, з Півночі, зі Сходу, Заходу. Це глибинні українські страви. Але найголовніше те, що кожну з них можна приготувати вдома із тих продуктів, які є в холодильнику. Деякі поєднання смаків будуть дивними, як то кавун і риба, картопля і мак, але це дивно лише для нас зараз. Бо раніше українці так їли. Радянський Союз накрив нас брехливою інформаційною ковдрою, через що кожен з дитинства, мабуть, вважав, що батон, пюре і котлета то українські страви. Батон — французький, котлета — італійська, пюре — французьке. Ми їмо не свою їжу. Нам треба повертатися до нашої кухні, готувати наші страви. Ми маємо відірвати наші звичні кулінарні традиції від росіян. Тоді наша кулінарія буде унікальна та автентична», — зазначає Євген Клопотенко.

У новому сезоні «Пекельні борошна» та СТБ продовжують місію з відродження нашої національної ідентичності в партнерстві з відомими українськими брендами.

«Майстерність, з якою канал СТБ створює кулінарні проєкти, заворожує не тільки українських глядачів, але і українські бізнеси, для яких це найкраща територія, щоб продемонструвати свої переваги та особливості. Ми вдячні нашим партнерам, компанії МХП з улюбленим брендом українців «Наша Ряба» та бренду Philips, за довіру і прагнення разом із СТБ та проєктом «Пекельні Борошна» підтримувати відродження українських кулінарних традицій», — зазначила Вікторія Шерстюк, заступниця генерального директора агенції інтегрованих рішень Brand Booster

Нагадаємо, «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» є власною розробкою телеканалу СТБ. Проєкт має на меті в легкій та пізнавальній формі відроджувати національні кулінарні традиції та нагадати глядачам, якою різноманітною та багатою на смаки є давня українська кухня.

Прем’єра першого сезону «Пекельних борошен» в ефірі СТБ відбулася в березні 2023 року. Проєкт одразу став лідером ранкового суботнього слоту і впевнено утримував цю позицію протягом усіх 14-ти тижнів. За результатами теледивлення, частка першого сезону «Пекельних борошен» становила 9,30 (аудиторія 18–54, 50+) і 14,21 (жінки 35–54, 50+), охоплення сезону — 2,79 млн глядачів (аудиторія 4+, вся Україна).

Виробництво проєкту — Starlight Production

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова

Креативний продюсер — Андрій Пишний

Редактор — Дмитро Широбоков

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

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