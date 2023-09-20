Смакуй украинское: На СТБ стартует второй сезон успешного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»

Пробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! 23 сентября в 10:00 на телеканале СТБ стартует второй сезон особого кулинарного проекта — «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком».

Ведущий – украинский шеф-повар, ресторатор, посол борща и исследователь национальной кухни Евгений Клопотенко.

Video: «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» 2 сезон: дата старта Известна дата старта 2 сезона проекта СТБ «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Когда премьера «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 в 2023 году - в материале

Каждую субботу к Евгению будет приходить звездный гость или гостья. За откровенным разговором о жизни, профессиональных и личных событиях, вместе они будут готовить уникальные украинские блюда, открывая для себя и зрителей такой богатый вкус украинской гастрономии.

Этой осенью на кухне у Евгения Клопотенко мы увидим нашу несокрушимую чемпионку Ольгу Харлан, певицу Юлию Санину, актрису сериала «Перевізниця» Анастасию Карпенко, актера любимого сериала «Слід» Алексея Суровцева, ведущую СТБ Татьяну Высоцкую и других.

«Очень интересно было браться за подготовку второго сезона шоу, и очень ответственно. Ведь в основе идеи – подлинные кулинарные традиции, блюда, продукты. И после успеха первого сезона мы должны показать еще более высокий уровень кулинарной составляющей. Это был вызов для нас, но команда, отвечавшая за фуд-задачу, совершила невозможное! В этом сезоне мы старались показать зрителям уникальные и вместе с тем доступные рецепты, которые можно приготовить на собственной кухне. И, по-моему, нам это удалось. Поэтому смотрите и готовьте вместе с «Пекельними борошнами», я так и делаю, — рассказывает креативный продюсер проекта Андрей Пышный. – У украинской гастрономической культуры есть очень интересная история, глубокие смыслы и очень важные культурные коды, разгадав которые мы точно станем еще точнее осознавать себя как нация. Мы то, что мы едим, ведь еда несет энергию. Создавая этот проект, мы хотим наполнить наших зрителей уникальной подлинной украинской энергией. Потому что эта украинская энергия прекрасна».

Творческая команда отмечает, что благодаря прямоте и искренности Евгения, герои выпусков рядом с ним не боятся быть собой и делятся особыми моментами своей жизни.

«Например, Амадор Лопес поведает о своих благотворительных концертах на фронте, где ему как хореографу латиноамериканского происхождения был брошен вызов — он учился танцевать «макарену» в шлеме и бронежилете. У Златы Огневич произойдет почти романтическое свидание, ведь между Евгением и Златой на площадке сверкнула искра откровенной симпатии. Наша олимпийская чемпионка Оля Харлан расскажет, что же она сказала россиянке, когда отказалась пожимать руку после своей победы», — добавляет шеф-редактор проекта Дмитрий Широбоков.

Евгений Клопотенко анонсирует в новом сезоне настоящую кулинарную карту Украины и еще больше оригинальных вкусовых сочетаний, но самое важное — это блюда, которые каждый зритель сможет приготовить дома.

«В прошлом сезоне было 28 блюд, все необычные и прикольные. И что, на этом украинская кухня кончается? Украинцы настолько безгранично крутые люди, что придумали миллиарды рецептов, держали их в секрете более 1500 лет, никому о них не рассказывали, а сейчас то время, когда мы можем и должны говорить! Будет еще 28 рецептов: из Херсона, Центральной Украины, Севера, Востока, Запада. Это глубинные украинские блюда. Но самое главное, что каждую из них можно приготовить дома из тех продуктов, которые есть в холодильнике. Некоторые сочетания вкусов будут странными, как арбуз и рыба, картофель и мак, но это удивительно только для нас сейчас. Потому что раньше украинцы так ели. Советский Союз накрыл нас лживым информационным одеялом, поэтому каждый из детства, видимо, считал, что батон, пюре и котлета это украинские блюда. Батон – французский, котлета – итальянская, пюре – французское. Мы едим не свою еду. Нам нужно возвращаться в нашу кухню, готовить наши блюда. Мы должны оторвать наши привычные кулинарные традиции от россиян. Тогда наша кулинария будет уникальной и аутентичной», — отмечает Евгений Клопотенко.

В новом сезоне «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» СТБ продолжают миссию по возрождению нашей национальной идентичности в партнерстве с известными украинскими брендами.

«Мастерство, с которым канал СТБ создает кулинарные проекты, завораживает не только украинских зрителей, но и украинские бизнесы, для которых это лучшая территория, чтобы продемонстрировать свои преимущества и особенности. Мы благодарны нашим партнерам, компании МХП с любимым брендом украинцев «Наша Ряба» и бренда Philips, за доверие и стремление вместе с СТБ и проектом “Пекельні борошна” поддерживать возрождение украинских кулинарных традиций», — отметила Виктория Шерстюк, заместитель генерального директора агентства интегрированных решений Brand Booster.

Напомним, «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» является собственной разработкой телеканала СТБ. Цель проекта – в легкой и познавательной форме возрождать национальные кулинарные традиции и напомнить зрителям, какой разнообразной и богатой на вкусы является давняя украинская кухня.

Премьера первого сезона «Пекельних борошен» в эфире СТБ состоялась в марте 2023 года. Проект сразу стал лидером утреннего субботнего слота и уверенно удерживал эту позицию на протяжении всех 14 недель. По результатам телесмотрения, доля первого сезона «Пекельних борошен» составила 9,30 (аудитория 18–54, 50+) и 14,21 (женщины 35–54, 50+), охват сезона — 2,79 млн зрителей (аудитория 4+ , вся Украина).

Производство проекта — Starlight Production

Директор творческой студии — Виктория Вишнякова

Креативный продюсер — Андрей Пышный

Редактор — Дмитрий Широбоков

Генеральный продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

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