«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 12 выпуске проект посетит Григорий Решетник

В 12 выпуске кухню проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» посетит неизменный ведущий телеканала СТБ — Григорий Решетник. Вместе с шефом они приготовят два невероятно вкусных украинских блюда. Уже традиционно одно из них шеф-повар переделает из мировой классики. Смотрите в эту субботу, 10 июня, в 10:10 на СТБ.

«Во-первых, Евгений, я поздравляю тебя с твоими первыми шоу на СТБ. С возвращением домой на телеканал СТБ. Сегодня я принес свой любимый завтрак — авокадо, лосось и яйца пашот. Путешествуя, я заказываю этот завтрак в отелях. Или дома прошу жену его приготовить», – расскажет Григорий.

А вот Евгений признается, что из этих ингредиентов сложно сделать украинское блюдо. Так что заменит их на похожие составляющие и приготовит неожиданный вкусный… салат!

«Раньше все ели советские салаты. Никак не могли от них отказаться. Почти побороли эту традицию, к счастью стали забывать о салатах, как теперь все вдруг перешли на авокадо и лосось», — заметит шеф.

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В ход пойдет продукт, который Евгений активно популяризирует – пшеница. Не пропустите 12 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», в котором ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 10 июня, в 10:10 и открывайте вместе такой богатый вкус украинской гастрономии.

Video: Что будет в 12 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" Анонс 12 выпуска долгожданной кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Что будет в 12 выпуске от 10.06.2023, и кто посетит шоу — в материале

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