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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 12 випуску на проєкт завітає Григорій Решетник

08.06.2023

У 12 випуску кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» відвідає незмінний ведучий телеканалу СТБ — Григорій Решетник. Разом з шефом вони приготують дві неймовірно смачні українські страви. Вже традиційно, одну з них шеф-кухар переробить зі світової класики. Дивіться цієї суботи, 10 червня, о 10:10 на СТБ.

Що буде в 12 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

«По-перше, Євгене, я вітаю тебе з твої першим шоу на СТБ. З поверненням додому на телеканал СТБ. Сьогодні я приніс свій улюблений сніданок — авокадо, лосось і яйця пашот. Подорожуючи, я замовляю цей сніданок у готелях. Або вдома прошу дружину його приготувати», — розповість Григорій.

А от Євген зізнається, що з цих інгредієнтів складно приготувати суто українську страву. Тож замінить їх на схожі складові і приготує неочікуваний смачний… салат!

Що буде в 12 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

«Раніше всі їли радянські салати. Ніяк не могли від них відмовитися. Майже побороли цю традицію, на щастя почали забувати про салати, як тепер всі раптом перейшли на авокадо і лосось», — зауважить шеф.

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В хід піде продукт, який Євген активно популяризує, — пшениця. Тож не пропустіть 12 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 10 червня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.  

Video: Що буде в 12 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Анонс 12 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 12 випуску від 10.06.2023, та хто завітає — у матеріалі

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