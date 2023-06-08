«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 12 випуску на проєкт завітає Григорій Решетник

У 12 випуску кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» відвідає незмінний ведучий телеканалу СТБ — Григорій Решетник. Разом з шефом вони приготують дві неймовірно смачні українські страви. Вже традиційно, одну з них шеф-кухар переробить зі світової класики. Дивіться цієї суботи, 10 червня, о 10:10 на СТБ.

«По-перше, Євгене, я вітаю тебе з твої першим шоу на СТБ. З поверненням додому на телеканал СТБ. Сьогодні я приніс свій улюблений сніданок — авокадо, лосось і яйця пашот. Подорожуючи, я замовляю цей сніданок у готелях. Або вдома прошу дружину його приготувати», — розповість Григорій.

А от Євген зізнається, що з цих інгредієнтів складно приготувати суто українську страву. Тож замінить їх на схожі складові і приготує неочікуваний смачний… салат!

«Раніше всі їли радянські салати. Ніяк не могли від них відмовитися. Майже побороли цю традицію, на щастя почали забувати про салати, як тепер всі раптом перейшли на авокадо і лосось», — зауважить шеф.

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В хід піде продукт, який Євген активно популяризує, — пшениця. Тож не пропустіть 12 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 10 червня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Video: Що буде в 12 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" Анонс 12 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 12 випуску від 10.06.2023, та хто завітає — у матеріалі

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