«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 11 выпуске шеф расскажет Екатерине Павленко, как бурышник гуцулам на горной долине заменял хлеб

В 11 выпуске кухню проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» посетит исследовательница украинской культуры, лидер группы «Gо_A» Екатерина Павленко. Вместе Евгений и Екатерина приготовят два невероятно вкусных украинских блюда. Уже традиционно одну из них шеф-повар переделает из мировой классики. А вот что предложит лидер группы «Gо_A» — смотрите в эту субботу, 3 июня, в 10:10 на СТБ.

Екатерина Павленко посетит проект не с пустыми руками. В качестве блюда для полной украинизации певица принесет эклеры.

«Эклеры – это французская кухня. И честно, очень вкусная. Я также люблю закрыть глаза и «целовать» эклеры, потому что их не нужно кусать. Но! Мое сердце всегда болит, когда я прихожу в пекарню и прошу украинские десерты. А мне предлагают Павлову, мусс малины, эклеры и макароны… А что-нибудь украинское? Поэтому сегодня я предлагаю взять все ингредиенты на эклеры, заменить рецептуру и сделать наши украинские кифлики», — сообщит Евгений.

У кифликов есть один важный секрет: настоящий аутентичный рецепт обязательно содержит розовое варенье. Но это пока не все, ведь шеф предложит еще одно, не менее старинное блюдо для приготовления.

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«Я всегда путешествовал по Украине. Последние 5-7 лет всегда спрашиваю рецепты местных. Исследую их. Однажды уехал в Карпаты к реке Черный Черемош. И там одна местная семья дала мне пирог — бурышник. Я сразу в него влюбился», — делится Клопотенко.

Если захотите вместо традиционных пирогов из теста чего-то нового, смотрите 11 выпуск проекта, чтобы узнать, как сделать бурышник из картошки и кукурузной крупы, политый соусом из сливочного масла и соленой брынзы. Когда-то гуцулам на горной долине буришник заменял хлеб. Поэтому и вы попробуйте подать пирог к борщу, грибной ухе или капустнику.

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Смотрите 11 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», в котором ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 3 июня, в 10:10 и открывайте вместе такой богатый на вкус мир украинской гастрономии.

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