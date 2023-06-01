«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 11 випуску шеф розповість Катерині Павленко, як буришник гуцулам на полонині заміняв хліб

У 11 випуску кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» відвідає дослідниця української культури, лідерка гурта «Gо_A» Катерина Павленко. Разом Євген та Катерина приготують дві неймовірно смачні українські страви. Вже традиційно, одну з них шеф-кухар переробить із світової класики. А от що запропонує лідерка гурту «Gо_A» — дивіться цієї суботи, 3 чеврня, о 10:10 на СТБ.

Катерина Павленко завітає на проєкт не з пустими руками. В якості страви для повної українізації співачка обере еклери.

«Еклери — це французька кухня. І чесно, дуже смачна. Я також люблю закрити очі і “цілувати” еклери, бо їх не потрібно кусати. Але! Моє серденько завжди болить, коли я приходжу в пекарню і прошу українські десерти. А мені пропонують Павлову, мус малини, еклери і макарони… А щось українське? Тож сьогодні я пропоную взяти всі інгредієнти на еклери, замінити рецептуру і зробити наші українські кіфлики», — повідомить Євген.

У кіфликів є один важливий секрет: справжній автентичний рецепт обов’язково містить трояндове варення. Та це ще не все, адже шеф запропонує ще одну, не менш старовинну страву до приготування.

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«Я завжди подорожував Україною. Останні 5-7 років завжди питаю рецепти місцевих. Досліджую їх. Одного разу поїхав у Карпати до річки Чорний Черемош. І там одна місцева родина дала мені пиріг — буришник», — ділитиметься Клопотенко.

Тож якщо захочете замість традиційних пирогів з тіста чогось нового, дивіться 11 випуск проєкту, аби дізнатися, як зробити буришник з бульби та кукурудзяної крупи, политий соусом з вершкового масла та солоної бринзи. Колись гуцулам на полонині буришник заміняв хліб. Тож і ви спробуйте подати пиріг до борщу, грибної юшки або капусняку.

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Дивіться 11 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 3 червня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

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