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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 11 випуску шеф розповість Катерині Павленко, як буришник гуцулам на полонині заміняв хліб

01.06.2023

У 11 випуску кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» відвідає дослідниця української культури, лідерка гурта «Gо_A» Катерина Павленко. Разом Євген та Катерина приготують дві неймовірно смачні українські страви. Вже традиційно, одну з них шеф-кухар переробить із світової класики. А от що запропонує лідерка гурту «Gо_A» — дивіться цієї суботи, 3 чеврня, о 10:10 на СТБ.

Що буде в 11 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Катерина Павленко завітає на проєкт не з пустими руками. В якості страви для повної українізації співачка обере еклери. 

«Еклери — це французька кухня. І чесно, дуже смачна. Я також люблю закрити очі і “цілувати” еклери, бо їх не потрібно кусати. Але! Моє серденько завжди болить, коли я приходжу в пекарню і прошу українські десерти. А мені пропонують Павлову, мус малини, еклери і макарони… А щось українське? Тож сьогодні я пропоную взяти всі інгредієнти на еклери, замінити рецептуру і зробити наші українські кіфлики», — повідомить Євген.      

Що буде в 11 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

У кіфликів є один важливий секрет: справжній автентичний рецепт обов’язково містить трояндове варення. Та це ще не все, адже шеф запропонує ще одну, не менш старовинну страву до приготування. 

Більше на тему: «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо Куліш із м’ясом та Чебуреки

«Я завжди подорожував Україною. Останні 5-7 років завжди питаю рецепти місцевих. Досліджую їх. Одного разу поїхав у Карпати до річки Чорний Черемош. І там одна місцева родина дала мені пиріг — буришник», — ділитиметься Клопотенко. 

Що буде в 11 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Тож якщо захочете замість традиційних пирогів з тіста чогось нового, дивіться 11 випуск проєкту, аби дізнатися, як зробити буришник з бульби та кукурудзяної крупи, политий соусом з вершкового масла та солоної бринзи. Колись гуцулам на полонині буришник заміняв хліб. Тож і ви спробуйте подати пиріг до борщу, грибної юшки або капусняку.

Video: Що буде в 11 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Анонс 11 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 11 випуску від 03.06.2023, та хто завітає — у матеріалі

Дивіться 11 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 3 червня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.  

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