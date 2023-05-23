«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 10 выпуске вместе с Владимиром Шумко будут украинизировать ризотто

Кухню проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» посетит мастер импровизации, комедийный актер — Владимир Шумко. Двое возьмутся возрождать украинскую кухню, а также вдохновят зрителей хранить семейные старинные рецепты. Ведь наша кухня широкая, большая, историческая, объемная и многогранная. Так что не пропустите 10 выпуск кулинарного шоу «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» 27 мая в 10:10 на СТБ.

«Я обожаю итальянскую кухню. Очень много раз был в Италии, пробовал их блюда. Сегодня я принес ризотто с белыми грибами», — признается Владимир.

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«Ризотто – это уже как техника приготовления. А у нас есть каша — пшено. Так что я предлагаю приготовить кашу — кулиш. Это то же ризотто, просто нам трудно это понять», — прокомментирует Клопотенко.

И пока Евгений будет делиться рецептом украинского кулиша, Владимир расскажет о своих вкусных воспоминаниях детства: диетический холодец из петуха, мамины пирожки с маком и тому подобное. А также, какие мечты актера-импровизатора? Каким будет его авторское представление, и почему он мечтает об абсолютном интерактиве с залом?

«Чебуреки – это не восточный стритфуд. Это наше блюдо! Его уникальность в том, что оно сочное, мясо в нем сочное, и это и делает его особенным», — анонсирует второе блюдо шеф-повар.

Не пропустите 10 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», в котором ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 27 мая, в 10:10 и открывайте вместе такой богатый вкус украинской гастрономии.

Video: Что будет в 10 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" Анонс 10 выпуска долгожданной кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Что будет в 10 выпуске от 27.05.2023, и кто посетит шоу — в материале

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