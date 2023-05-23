Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 10 випуску разом із Володимиром Шумко українізуватимуть різотто

23.05.2023

На кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» завітає майстер імпровізації, комедійний актор — Володимир Шумко. Двоє візьмуться відроджувати українську кухню, а також надихнуть глядачів зберігати сімейні старовинні рецепти. Адже наша кухня широка, велика, історична, об’ємна і багатогранна. Тож не пропустіть 10 випуск кулінарного шоу «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» 27 травня о 10:10 на СТБ.

Що буде у 10 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

«Я обожнюю італійську кухню. Дуже багато разів був у Італії, їв їх страви. Тож сьогодні я приніс різотто з білими грибами», — зізнається Володимир.

Більше на тему: «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо ліниві вареники з вишнею й копченою грушею та Шпундри з буряковим квасом

«Різотто — це вже як техніка приготування. А у нас є каша — пшоно. Тож я пропоную приготувати кашу — куліш. Це те саме різотто, просто нам важко це зрозуміти», — прокоментує Клопотенко.  

І поки Євген ділитиметься рецептом українського куліша, Володимир розповість про свої найсмачніші спогади дитинства: дієтичний холодець з півня, мамині пиріжки з маком тощо. А також ,які мрії актора-імпровізатора? Якою буде його авторська вистава, і чому він мріє про абсолютний інтерактив із залом?  

Що буде у 10 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

«Чебуреки — це не східний стрітфуд. Це наша страва! Її унікальність в тому, що вона соковита, м’ясо в ній сокове, і це і робить її особливою», — анонсує другу страву шеф-кухар.

Що буде у 10 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Тож не пропустіть 10 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 27 травня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Video: Що буде у 10 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Анонс 10 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 10 випуску від 27.05.2023, та хто завітає — у матеріалі

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Що буде у 10 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо ліниві вареники з вишнею й копченою грушею та Шпундри з буряковим квасом

 Що буде у 10 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 9 випуску разом із Тарасом Цимбалюком готуватимуть ліниві вареники

 Що буде у 10 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо книш з м’ясом та Львівський сирник

 Що буде у 10 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 8 випуску разом із Наталкою Денисенко українізуватимуть Пастуший пиріг

 Що буде у 10 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 6 випуску разом із Аліком Мкртчяном готуватимуть улюблену страву українського футуриста Михайля Семенка

 Що буде у 10 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 7 випуску на кухню завітає Сергій Танчинець
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати