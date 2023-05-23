«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 10 випуску разом із Володимиром Шумко українізуватимуть різотто

На кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» завітає майстер імпровізації, комедійний актор — Володимир Шумко. Двоє візьмуться відроджувати українську кухню, а також надихнуть глядачів зберігати сімейні старовинні рецепти. Адже наша кухня широка, велика, історична, об’ємна і багатогранна. Тож не пропустіть 10 випуск кулінарного шоу «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» 27 травня о 10:10 на СТБ.

«Я обожнюю італійську кухню. Дуже багато разів був у Італії, їв їх страви. Тож сьогодні я приніс різотто з білими грибами», — зізнається Володимир.

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«Різотто — це вже як техніка приготування. А у нас є каша — пшоно. Тож я пропоную приготувати кашу — куліш. Це те саме різотто, просто нам важко це зрозуміти», — прокоментує Клопотенко.

І поки Євген ділитиметься рецептом українського куліша, Володимир розповість про свої найсмачніші спогади дитинства: дієтичний холодець з півня, мамині пиріжки з маком тощо. А також ,які мрії актора-імпровізатора? Якою буде його авторська вистава, і чому він мріє про абсолютний інтерактив із залом?

«Чебуреки — це не східний стрітфуд. Це наша страва! Її унікальність в тому, що вона соковита, м’ясо в ній сокове, і це і робить її особливою», — анонсує другу страву шеф-кухар.

Тож не пропустіть 10 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 27 травня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Video: Що буде у 10 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" Анонс 10 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 10 випуску від 27.05.2023, та хто завітає — у матеріалі

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