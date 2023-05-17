«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 9 выпуске вместе с Тарасом Цымбалюком будут готовить ленивые вареники

В 9 выпуске кухню проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» посетит известный украинский актер театра и кино, звезда сериалов СТБ — Тарас Цымбалюк. В качестве блюда, которое будут украинизировать, Тарас принес десерт — тарт. Не пропустите 9 выпуск уже в эту субботу, 20 мая, в 10:10 на СТБ.

«На самом деле, французы не очень отличались от украинцев. Если мы берем 18-19 вв., то кухня развивалась, как и наша. Тогда мы использовали много смальца, а они – сливочного масла. Они совмещали масло с мукой и получались такие торты и печенье. А мы сочетали смалец с мукой, обычно ржаной, и у нас получалась похожая выпечка», — расскажет Клопотенко.

Шеф-повар предложил приготовить ленивые вареники с копченой грушей и вишней. Ведь это блюдо имеет глубокие украинские корни, а в составе ингредиентов присутствует более половины используемых на французский тарт.

Кроме приготовления, двое поговорят о карьере Тараса, его первой главной роли и условиях съемок. Кто готовит завтраки Цымбалюку? Как актер познакомился со своей возлюбленной? Какие любимые актеры Тараса? И как будет развиваться украинский кинематограф после войны?

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Тема Кайдашевой семьи также не останется без внимания. Ведь второе блюдо, которое будут готовить на кухне проекта, упоминается в реалистической социально-бытовой повести Нечуя-Левицкого. Тарас признается, что сериал СТБ «Спіймати Кайдаша» пользуется огромным успехом, ведь позволил зрителям также «заглянуть за забор» и увидеть там себя.

«Огромный респект этому шоу. Я готов браться за готовку», – начнет Тарас.

Video: Что будет в 9 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" Анонс 9 выпуска долгожданной кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Что будет в 9 выпуске от 20.05.2023, и кто посетит шоу — в материале

Не пропустите 9 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», в котором ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 20 мая, в 10:10 и открывайте вместе такой богатый вкус украинской гастрономии.

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