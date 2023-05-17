«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 9 випуску разом із Тарасом Цимбалюком готуватимуть ліниві вареники

У 9 випуску на кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» завітає відомий український актор театру та кіно, зірка серіалів СТБ — Тарас Цимбалюк. В якості страви, яку українізуватимуть, Тарас приніс десерт — тарт. Не пропустіть 9 випуск вже цієї суботи, 20 травня, о 10:10 на СТБ.

«Насправді французи не дуже відрізнялися від українців. Якщо ми беремо 18-19 ст., то кухня розвивалася, як і наша. Тоді ми використовували багато смальцю, а вони — вершкового масла. Вони поєднували масло з борошном і виходили такі тарти і печиво. А ми — поєднували смалець з борошном, зазвичай житнім, і у нас виходила схожа випічка», — розкаже Клопотенко.

Шеф-кухар запропонував приготувати ліниві вареники з копченою грушею і вишнею. Адже ця страва має глибоке українське коріння, а у складі інгредієнтів присутні більше половини тих, що використовуються на французький тарт.

Крім приготування, двоє поговорять про кар’єру Тараса, його першу головну роль та умови зйомок. Хто готує сніданки Цимбалюку? Як актор познайомився зі своєю коханою? Які улюблені актори Тараса? Та як розвиватиметься український кінематограф після війни?

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Тема Кайдашевої сім’ї також не залишиться без уваги. Адже друга страва, яку готуватимуть на кухні проєкту, згадується у реалістичній соціально-побутовій повісті Нечуя-Левицького. Тарас зізнається, що серіал СТБ «Спіймати Кайдаша» має величезний успіх, адже дозволив глядачам так само «зазирнути за паркан» і побачити там себе.

«Величезний респект цьому шоу. Я готовий взятися за приготування», — розпочне Тарас.

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Тож не пропустіть 9 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 20 травня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

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