Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 9 випуску разом із Тарасом Цимбалюком готуватимуть ліниві вареники

17.05.2023

У 9 випуску на кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» завітає відомий український актор театру та кіно, зірка серіалів СТБ — Тарас Цимбалюк. В якості страви, яку українізуватимуть, Тарас приніс десерт — тарт. Не пропустіть 9 випуск вже цієї суботи, 20 травня, о 10:10 на СТБ.

Що буде у 9 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

«Насправді французи не дуже відрізнялися від українців. Якщо ми беремо 18-19 ст., то кухня розвивалася, як і наша. Тоді ми використовували багато смальцю, а вони — вершкового масла. Вони поєднували масло з борошном і виходили такі тарти і печиво. А ми — поєднували смалець з борошном, зазвичай житнім, і у нас виходила схожа випічка», — розкаже Клопотенко.  

Шеф-кухар запропонував приготувати ліниві вареники з копченою грушею і вишнею. Адже ця страва має глибоке українське коріння, а у складі інгредієнтів присутні більше половини тих, що використовуються на французький тарт.

Що буде у 9 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Крім приготування, двоє поговорять про кар’єру Тараса, його першу головну роль та умови зйомок. Хто готує сніданки Цимбалюку? Як актор познайомився зі своєю коханою? Які улюблені актори Тараса? Та як розвиватиметься український кінематограф після війни?

Більше на тему: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо книш з м’ясом та Львівський сирник

Тема Кайдашевої сім’ї також не залишиться без уваги. Адже друга страва, яку готуватимуть на кухні проєкту, згадується у реалістичній соціально-побутовій повісті Нечуя-Левицького. Тарас зізнається, що серіал СТБ «Спіймати Кайдаша» має величезний успіх, адже дозволив глядачам так само «зазирнути за паркан» і побачити там себе.    

Що буде у 9 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

«Величезний респект цьому шоу. Я готовий взятися за приготування», — розпочне Тарас.   

Video: Що буде у 9 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Анонс 9 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 9 випуску від 20.05.2023, та хто завітає — у матеріалі

Тож не пропустіть 9 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 20 травня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Що буде у 9 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо книш з м’ясом та Львівський сирник

 Що буде у 9 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 8 випуску разом із Наталкою Денисенко українізуватимуть Пастуший пиріг

 Що буде у 9 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 6 випуску разом із Аліком Мкртчяном готуватимуть улюблену страву українського футуриста Михайля Семенка

 Що буде у 9 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 7 випуску на кухню завітає Сергій Танчинець

 Що буде у 9 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо рогалики Ольги Кобилянської та верещаку з куркою з соусом із бджіл

 Що буде у 9 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 5 випуску з Ольгою Сумською готуватимуть за рецептом Ольги Кобилянської
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати