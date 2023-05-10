«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 8 выпуске вместе с Наткой Денисенко будут украинизировать Пастуший пирог

В 8 выпуске кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» гостью станет популярная актриса театра и кино, очаровательная мама — Наталка Денисенко. А вот украинизировать вместе с Евгением будут Пастуший Пирог. Не пропустите 8 выпуск уже в эту субботу, 13 мая, в 10:10 на СТБ.

«Пастуший пирог – это круто. Но есть много украинских блюд, которые мы недооцениваем. Так что в нашей программе мы стараемся показывать нашу кухню с новой стороны, расширить, подчеркнуть, доказать, что не боимся использовать специи. Наша кухня может удивлять и конкурировать со многими кухнями мира. Так что я возьму все ингредиенты на Пастуший пирог, добавлю немного украинских и мы приготовим кныш», — скажет шеф-повар.

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Кроме того, поговорят об украинских специях, которых очень много! А у Евгения даже существует собственный челлендж — он использует только этнические специи, чтобы показать, насколько объемна наша гастрономическая культура.

Наталка Денисенко узнает, какие украинские блюда готовит дома, сколько уже не видела мужа и о чем мечтает в ближайшем будущем.

«Никогда не могла подумать, что буду ждать мужа с войны. Конечно, я ему говорила сначала возвращаться. Но он сказал мне очень важную вещь: “Не деморализуй меня. Это мой выбор. Уважай его и поддерживай меня”», — вспомнит актриса.

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Именно такие семьи должны формировать будущее общества, о чем отметит Евгений Клопотенко между процессами приготовления. Не пропустите 8 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», в котором ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 13 мая, в 10:10 и открывайте вместе такой богатый вкусом мир украинской гастрономии.

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