«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 8 випуску разом із Наталкою Денисенко українізуватимуть Пастуший пиріг

У 8 випуску кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» гостею стане популярна акторка театру та кіно, чарівна мама — Наталка Денисенко. А от українізуватимуть із Євгеном Пастуший Пиріг. Не пропустіть 8 випуск вже цієї суботи, 13 травня, о 10:10 на СТБ.

«Пастуший пиріг — це круто. Але існує багато українських страв, які ми недооцінюємо. Тож у наші програмі ми намагаємося показувати нашу кухню з нової сторони, розширити, підкреслити, довести, що не боїмося використовувати спеції. Наша кухня може дивувати і конкурувати з багатьма кухнями світу. Тож я візьму всі інгредієнти на Пастуший пиріг, додам трошки українських і ми приготуємо книш», — скаже шеф-кухар.

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Крім того, поговорять про українські спеції, яких дуже багато! А у Євгена навіть існує власний челендж — він використовує тільки етнічні спеції, аби показати, наскільки об’ємна наша гастрономічна культура.

Наталка Денисенко зазнається, які українські страви готує вдома, скільки вже не бачила чоловіка та про що мріє у найближчому майбутньому.

«Ніколи не могла подумати, що буду чекати чоловіка з війни. Звичайно, я йому казала на початку повертатися. Але він сказав мені дуже важливу річ: “Не деморалізуй мене. Це мій вибір. Поважай його і підтримуй мене”», — згадає актриса.

Video: Що буде у 8 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" Анонс 8 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 8 випуску від 13.05.2023, та хто завітає — у матеріалі

Саме такі родини мають формувати майбутнє нашого суспільства, про що зазначить Євген Клопотенко між процесами приготування. Тож не пропустіть 8 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 13 травня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

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