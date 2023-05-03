«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 7 выпуске кухню посетит Сергей Танчинец

В 7 выпуске проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» гостем станет фронтмен, продюсер группы «Без Обмежень» и заслуженный артист Украины — Сергей Танчинец. Вместе с ведущим они попытаются показать украинскую кухню под другим углом. Для шефа певец принесет свой любимый пирог – шарлотку с яблоками. А вот что же предложит приготовить Евгений взамен? Не пропустите уже в эту субботу, 6 мая, на СТБ!

«Кстати, у меня есть рецепт шарлотки под названием “Антоновский мост”. В Украине достаточно распространен рецепт шарлотки. Однако свои корни этот пирог берет из Франции. Но аутентичное украинское блюдо, которое готовится из яблок, называется гомула. Поэтому сегодня из тех же продуктов будем готовить гомулу», — скажет Евгений.

На нас лежит большая ответственность – находить старинные украинские рецепты и привносить их в современность. Знали ли вы, что запеченные яблоки – это давний украинский способ приготовления плода? Кроме того, Сергей расскажет о своем детстве в Мукачево, вегетарианстве и творчестве во время войны.

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«Когда я узнал, что ты не употребляешь мясо, я сразу подумал об одном блюде — голубцах из фиолетовой капусты с пшеном. Это блюдо любил Владимир Винниченко. Он и был одним из первых вегетарианцев в Украине», — расскажет о втором аутентичном блюде шеф-повар.

Не пропустите 7 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», в котором ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 6 мая, и открывайте вместе такой богатый на вкус мир украинской гастрономии.

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