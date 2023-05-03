«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 7 випуску на кухню завітає Сергій Танчинець

У 7 випуску проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» гостем стане фронтмен, продюсер гурту «Без Обмежень» та заслужений артист України — Сергій Танчинець. Разом із ведучим вони спробують показати українську кухню під іншим кутом. Для шефа співак принесе свій улюблений пиріг — шарлотку з яблуками. А от що запропонує приготувати Євген натомість? Не пропустіть вже цієї суботи, 6 травня, на СТБ!

«До речі, у мене є рецепт шарлотки під назвою “Антонівський міст”. В Україні досить розповсюджений рецепт шарлотки. Проте своє коріння цей пиріг бере з Франції. Але автентична українська страва, яка готується з яблук, називається гомула. Тож сьогодні з тих самих продуктів готуватимемо гомулу», — скаже Євген.

На нас лежить велика відповідальність — знаходити старовинні українські рецепти і привносити їх у сучасність. Чи знали ви, що запечені яблука — це давній український спосіб приготування плоду? Крім того, Сергій розповість про своє дитинство у Мукачево, вегетаріанство і творчість під час війни.

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«Коли я дізнався, що ти не вживаєш м’яса, я відразу подумав про одну страву — голубці з фіолетової капусти з пшоном. Цю страву полюбляв Володимир Винниченко. Він і був одним з перших вегетаріанців в Україні», — розповість про другу автентичну страву шеф-кухар.

Не пропустіть 7 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 6 травня, і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

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