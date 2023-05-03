Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 7 випуску на кухню завітає Сергій Танчинець

03.05.2023

У 7 випуску проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» гостем стане фронтмен, продюсер гурту «Без Обмежень» та заслужений артист України — Сергій Танчинець. Разом із ведучим вони спробують показати українську кухню під іншим кутом. Для шефа співак принесе свій улюблений пиріг — шарлотку з яблуками. А от що запропонує приготувати Євген натомість? Не пропустіть вже цієї суботи, 6 травня, на СТБ!

Що буде у 7 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

«До речі, у мене є рецепт шарлотки під назвою “Антонівський міст”. В Україні досить розповсюджений рецепт шарлотки. Проте своє коріння цей пиріг бере з Франції. Але автентична українська страва, яка готується з яблук, називається гомула. Тож сьогодні з тих самих продуктів готуватимемо гомулу», — скаже Євген.  

Що буде у 7 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

На нас лежить велика відповідальність — знаходити старовинні українські рецепти і привносити їх у сучасність. Чи знали ви, що запечені яблука — це давній український спосіб приготування плоду? Крім того, Сергій розповість про своє дитинство у Мукачево, вегетаріанство і творчість під час війни. 

Більше на тему: «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 6 випуску разом із Аліком Мкртчяном готуватимуть улюблену страву українського футуриста Михайля Семенка

«Коли я дізнався, що ти не вживаєш м’яса, я відразу подумав про одну страву — голубці з фіолетової капусти з пшоном. Цю страву полюбляв Володимир Винниченко. Він і був одним з перших вегетаріанців в Україні», — розповість про другу автентичну страву шеф-кухар.  

Що буде у 7 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Не пропустіть 7 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 6 травня, і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Video: Що буде у 7 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Анонс 7 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 7 випуску від 06.05.2023, та хто завітає — у матеріалі

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Що буде у 7 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 6 випуску разом із Аліком Мкртчяном готуватимуть улюблену страву українського футуриста Михайля Семенка

 Що буде у 7 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо рогалики Ольги Кобилянської та верещаку з куркою з соусом із бджіл

 Що буде у 7 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 5 випуску з Ольгою Сумською готуватимуть за рецептом Ольги Кобилянської

 Що буде у 7 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо українські палюшки, паски та товчанку з курячим шніцелем

 Що буде у 7 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 4 випуску Володимир Жогло принесе ньоккі

 Що буде у 7 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо яворівський пиріг та херсонську юшку
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати