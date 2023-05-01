«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 6 выпуске вместе с Аликом Мкртчяном будут готовить любимое блюдо украинского футуриста Михайля Семенко

В 6 выпуске кухню проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» посетит шеф-повар, волонтер, замечательный отец и мужчина, настоящий Бог мяса — Алик Мкртчян. В качестве блюда он принесет бургер с курицей. Можно ли украинизировать такой фастфуд? Какое блюдо можно приготовить из того же набора ингредиентов? Не пропустите в эту субботу, 6 мая, в 10:10 на СТБ!

«Предлагаю показать людям, что из всех продуктов на бургер мы сможем сделать наше украинское блюдо. Михайль Семенко был футуристом – много говорил и фантазировал. В его воспоминаниях о Харькове и общежитии он писал, что обожает мясные шарики. Поэтому предлагаю сделать любимое блюдо Михайля Семенко, которое он обожал есть в Харькове», — отметил Евгений.

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Также Алик расскажет о своей деятельности во время войны. Компания, в которой он работает, активно занимается волонтерством и помогает украинцам: «Мы раздаем тонами мясо. Это миллионы гривен, которые компания выделяет в помощь Украине. Есть дни, когда я езжу с блюдами и готовлю для военных, общаюсь с ними. Мало снимаю публично, однако кое-что показываю в своих социальных сетях. Я не уехал, у меня есть вера в победу, уверенность, что все делается для моей безопасности», — расскажет шеф-повар.

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Не пропустите 6 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», в котором ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 6 мая, в 10:10 и открывайте вместе такой богатый вкусом мир украинской гастрономии.

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