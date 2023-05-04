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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 6 випуску разом із Аліком Мкртчяном готуватимуть улюблену страву українського футуриста Михайля Семенка

04.05.2023

У 6 випуску на кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» завітає шеф-кухар, волонтер, чудовий батько та чоловік, справжній Бог м’яса — Алік Мкртчян. В якості страви він принесе бургер з куркою. Чи можна українізувати такий фастфуд? Та яку страву можна приготувати з того ж набору інгредієнтів? Не пропустіть цієї суботи, 6 травня, о 10:10 на СТБ!

Що буде у 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

«Пропоную показати людям, що з усіх продуктів на бургер ми зможемо зробити нашу українську страву. Михайль Семенко був футуристом — багато говорив і фантазував. В його спогадах про Харків і гуртожиток він писав, що обожнює м’ясні кульки. Тож пропоную зробити улюблену страву Михайля Семенка, яку він обожнював їсти в Харкові», — зауважить Євген.   

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Що буде у 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Також Алік розповість про свою діяльність під час війни. Компанія, в якій він працює, активно займається волонтерством і допомагає українцям: «Ми роздаємо тонами м’ясо. Це мільйони гривень, які компанія виділяє на допомогу Україні. Є дні, коли я їжджу зі стравами і готую для військових, спілкуюся з ними. Мало знімаю публічно, проте дещо показую в своїх соціальних мережах. Я не виїхав, у мене є віра в перемогу, є впевненість, що все робиться для моєї безпеки», — розкаже шеф-кухар.   

Video: Що буде у 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Анонс 6 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 6 випуску від 06.05.2023, та хто завітає — у матеріалі

Не пропустіть 6 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 6 травня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

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