«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 4 выпуске Владимир Жогло принесет ньокки

В 4 выпуске кухню проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» посетит талантливый актер, ведущий проекта «Солов’їне шоу» на СТБ Владимир Жогло. Вместе с Евгением они покажут украинскую кухню под другим углом. И довольно неожиданным, ведь ведущий принесет… ньокки. Что именно приготовит шеф-повар в 4 выпуске от 15.04.2023? И сколько блюд получится у Евгения? Смотрите в эту субботу в 10:10 на СТБ.

«Я принес тебе удивительное итальянское блюдо – ньокки. Я решил, что было бы слишком банально взять пасту и пиццу», – говорит Владимир.

Однако это отнюдь не удивит Евгения, ведь он расскажет, что ньокки распиарили украинские палюшки!

«Если ньокки — это блюдо мирового уровня, о нем знают во многих частях света, то о палюшках до сих пор мало кто говорит. Поэтому мое желание бороться за знание мира о наших блюдах. Украинского должно быть в мире очень много», — признается Клопотенко.

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И это еще не все! Шеф-повар предложит плюс два блюда – куличи и толчанку с куриным шницелем. И пока Евгений будет делиться рецептами, Владимир ознакомит вас с древними украинскими словами, которые можно использовать в кулинарном деле.

Video: Что будет в 4 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" Анонс 4 выпуска долгожданной кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Что будет в 4 выпуске от 15.04.2023, и кто посетит шоу — в материале

Не пропустите 4 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», в котором ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 15 апреля, в 10:10 и открывайте вместе такой богатый на вкус мир украинской гастрономии.

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