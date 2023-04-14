«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 4 випуску Володимир Жогло принесе ньоккі

У 4 випуску кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» відвідає талановитий актор, ведучий «Солов’їне шоу» на СТБ Володимир Жогло. Разом із Євгеном вони покажуть українську кухню під іншим кутом. І досить несподіваним, адже ведучий принесе… ньоккі. Що саме приготує шеф-кухар у 4 випуску від 15.04.2023? І скільки страв вийде у Євгена? Дивіться цієї суботи о 10:10 на СТБ.

«Я приніс тобі дивовижну італійську страву — ньокки. Я вирішив, що було б занадто банально взяти пасту та піццу», — каже Володимир.

Проте це аж ніяк не здивує Євгена, адже він розкже, що ньокки розпіарили українські палюшки!

«Якщо ньокки — це страва світового рівня, про неї знають у багатьох частинах світу, то про палюшки досі мало хто говорить. Тому моє бажання — боротися за знання світу про наші страви. Українського має бути в світі дуже багато», — зізнається Клопотенко.

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Та це ще не все! Шеф-кухар запропонує ще дві страви — паски та товчанку з курячим шніцелем. І поки Євген ділитиметься рецептами, Володимир ознайомить вас зі стародавніми українськими словами, які можна застосовувати у кулінарній справі.

Video: Що буде у 4 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" Анонс 4 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 4 випуску від 15.04.2023, та хто завітає — у матеріалі

Не пропустіть 4 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 15 квітня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

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