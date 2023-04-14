Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 4 випуску Володимир Жогло принесе ньоккі

14.04.2023

У 4 випуску кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» відвідає талановитий актор, ведучий «Солов’їне шоу» на СТБ Володимир Жогло. Разом із Євгеном вони покажуть українську кухню під іншим кутом. І досить несподіваним, адже ведучий принесе… ньоккі. Що саме приготує шеф-кухар у 4 випуску від 15.04.2023? І скільки страв вийде у Євгена? Дивіться цієї суботи о 10:10 на СТБ.

Що буде у 4 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

«Я приніс тобі дивовижну італійську страву — ньокки. Я вирішив, що було б занадто банально взяти пасту та піццу», — каже Володимир.   

Проте це аж ніяк не здивує Євгена, адже він розкже, що ньокки розпіарили українські палюшки! 

«Якщо ньокки — це страва світового рівня, про неї знають у багатьох частинах світу, то про палюшки досі мало хто говорить. Тому моє бажання — боротися за знання світу про наші страви. Українського має бути в світі дуже багато», — зізнається Клопотенко.   

Більше на тему: «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо яворівський пиріг та херсонську юшку

Та це ще не все! Шеф-кухар запропонує ще дві страви — паски та товчанку з курячим шніцелем. І поки Євген ділитиметься рецептами, Володимир ознайомить вас зі стародавніми українськими словами, які можна застосовувати у кулінарній справі. 

Video: Що буде у 4 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Анонс 4 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 4 випуску від 15.04.2023, та хто завітає — у матеріалі

Не пропустіть 4 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 15 квітня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Що буде у 4 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо яворівський пиріг та херсонську юшку

 Що буде у 4 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 3 випуску Тарас Тополя кине виклик шефу

 Що буде у 4 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо борщ з карасями та пастернак з курячими гомілками

 Що буде у 4 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 2 випуску Надя Матвєєва приготує улюблену страву Кобзаря

 Що буде у 4 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо грибну юшку та тертюхи у курячому бульйоні

 Що буде у 4 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 1 випуску Володимир Остапчук вчитиметься готувати грибну юшку з сиром
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати