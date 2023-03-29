«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: во 2 выпуске Надя Матвеева приготовит любимое блюдо Кобзаря

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» — программа, в которой возрождаются забытые кулинарные традиции Украины. Какое легендарное блюдо обожал сам Кобзарь? Как украинизировать буйабес? И многие другие этнические секреты раскроет Евгений у себя на кухне. Во 2 выпуске проекта в гости придет неизменная подруга украинских хозяек, ведущая телеканала СТБ — Надежда Матвеева. Не пропустите уже в эту субботу, 1 апреля, в 10:10 и готовьте вместе уникальные украинские блюда.

Буйабес – самый любимый суп Нади, блюдо французской кухни. Это рыбная юшка с чесноком и пряностями. Однако ведущую интересует, возможно ли именно этот суп украинизировать? Есть ли блюдо, которое из схожих продуктов готовилось издавна на территории Украины?

«Сегодня мы с тобой приготовим легендарное блюдо, которое просто обожал Кобзарь. Он даже в своей биографии писал, что любит есть борщ… с карасями. Нет, это не о том, что борщ был ответом буйабесу. Напротив, буйабес – ответ нашему борщу. Ведь борщ появился раньше», – расскажет Евгений.

Во 2 выпуске проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» вы также узнаете:

Что такое свекольный квас?

Каким было первое авторское блюдо Нади Матвеевой?

Какие этнические блюда можно приготовить из лука? Более того, сколько разновидностей рода луковых существует в мире?

А также секрет рецепта любимого борща Тараса Григорьевича Шевченко.

Кроме того, Евгений больше расскажет об украинских специях. Так, например, растертый и измельченный можжевельник готов придать неповторимый вкус куриным ножкам.

«С тобой все будет вкусно, со мной все будет хорошо, а с нами всеми — все будет Украина», — подытожила Надя.

Больше по теме: «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готовим грибную юшку и тертюхи в курином бульоне

Не пропустите 2 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», в котором ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 1 апреля, в 10:10 и открывайте вместе такой богатый на вкус мир украинской гастрономии.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ