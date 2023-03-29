«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 2 випуску Надя Матвєєва приготує улюблену страву Кобзаря

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» — програма, у якій відроджуються забуті кулінарні традиції України. Яку легендарну страву обожнював сам Кобзар? Як українізувати буябес? І багато інших етнічних секретів розкриє Євген у себе на кухні. У 2 випуску проєкту у гості завітає незмінна подруга українських господинь, ведуча телеканалу СТБ — Надія Матвєєва. Не пропустіть вже цієї суботи, 1 квітня, о 10:10 і готуйте разом унікальні українські страви.

Буябес — найулюбленіший суп Наді, страва французької кухні. Це рибна юшка з часником та прянощами. Проте ведучу цікавить, чи можливо саме цей суп українізувати? Чи є страва, яка зі схожих продуктів готувалася здавна на території України?

«Сьогодні ми з тобою приготуємо легендарну страву, яку просто обожнював Кобзар. Він навіть у своїй біографії писав, що любить їсти борщ… з карасями. Ні, це не про те, що борщ був відповіддю буябесу. Навпаки, буябес — відповідь нашому борщу. Адже борщ з’явився раніше», — розкаже Євген.

У 2 випуску проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» ви також дізнаєтеся:

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Якою була перша авторська страва Наді Матвєєвої?

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А також, секрет рецепту улюбленого борщу Тараса Григоровича Шевченка.

Крім того, Євген більше розкаже про українські спеції. Так, наприклад, розтертий і подрібнений ялівець ладен надати неповторного смаку курячим гомілками.

«З тобою все буде смачно, зі мною все буде добре, а з нами усіма — все буде Україна», — підсумувала Надя.

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Не пропустіть 2 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 1 квітня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

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