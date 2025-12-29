Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Обмежено придатні

Зірка «Кави з кардамоном» Софія Бровко — про нову роль в «Обмежено придатних»

29.12.2025

Ексклюзивно для сайту СТБ акторка серіалів «Кава з кардамоном» та «Обмежено придатні» Софія Бровко відверто розповіла про свою героїню Марію — волонтерку під час війни, найемоційніші моменти на знімальному майданчику та співпрацю з режисером Аркадієм Непиталюком. В інтерв’ю акторка також поділилася особистими історіями, власною мотивацією та акторськими мріями.

МАРІЯ - СОФІЯ БРОВКО Обмежено придатні

Інтервʼю з Софією Бровко: що розповіла акторка

– Ваша героїня Марія — яка вона в серіалі і що для вас найцікавіше у цій ролі?

– Моя Марія — це ідеальне поєднання сили й ніжності. Вона виросла в хорошій, інтелігентній родині, в любові. З дитинства їй прищеплювали повагу до української культури.

Найцікавіше й найзворушливіше в цій ролі — те, що Марія готова робити все можливе й неможливе, аби допомогти своїй землі, яка дала їй життя. Їй по-справжньому болить, вона небайдужа до подій у країні — і це дуже відгукується мені особисто.

Софія Бровко: інтервʼю з акторкою серіалу Обмежено придатні

– З яким відчуттям ви виходили з кастингу «Обмежено придатних» і чи було передчуття, що вас затвердять?

– Вірити, звісно, дуже хотілося, хоча відчуття були суперечливі. Постаналіз завжди підказує, що щось можна було зробити інакше, краще.

Але в самому процесі я щиро насолоджувалася роботою з Аркадієм Непиталюком та Олександром Піскуновим. Живі парні проби — це для мене особливе задоволення. Коли є можливість пробувати сцену з різних боків, шукати, «побешкетувати» — це дуже цінно. У якийсь момент це вже не схоже на кастинг, де тебе оцінюють, а радше на репетицію й спільний творчий пошук.

Софія Бровко: інтервʼю з акторкою серіалу Обмежено придатні

– Ви зіграли Марію — дівчину, яка стала волонтеркою під час війни. Чи були у вас особисті історії або знайомі волонтери, які надихнули вас на створення образу Марії?

– Є люди, які надихали мене особисто. І зараз я також намагаюся робити свій, хай і невеличкий, внесок у нашу перемогу. У вільний від роботи час я займаюся виготовленням деталей для дронів.

– Які сцени у серіалі «Обмежено придатні» були для вас найемоційнішими чи найскладнішими під час зйомок?

– Однією з найемоційніших стала наша з Олександром Піскуновим парна сцена в домі його персонажа Дениса. Не хочу розкривати деталей — упевнена, глядачі зрозуміють, про що йдеться.

Загалом процес був у суцільному задоволенні: навіть нічні зйомки не відчувалися важкими. Зібралася така команда, що все проходило легко й весело. Це улюблена справа, і кожен підходив до неї з душею — формувався простір підтримки й довіри.

Софія Бровко: інтервʼю з акторкою серіалу Обмежено придатні

– Ви працювали у проєкті з багатьма талановитими акторами та під керівництвом Аркадія Непиталюка. Які поради чи уроки винесли з цієї співпраці?

– Мені дуже пощастило і з режисером, і з колегами, і з продакшеном. Усі — справжні професіонали, і в кожного я чомусь навчалася.

Найголовніше — вірити в себе й бути відкритою до того, що відбувається, до імпровізації. Починати «жити» в кадрі ще до команди «почали»: готуватися, але водночас бути в моменті — думати, бачити, чути партнера й грати із задоволенням. Багато чому навчила й однокадрова зйомка під керівництвом оператора Олександра Рощина.

Обмежено придатні серіал СТБ

– Якщо говорити про зйомки «Обмежено придатних», який курйозний момент на майданчику став для вас найяскравішим спогадом?

– У нас настільки крутий і веселий режисер, що майже все відбувалося з гумором. Жарти не припинялися ні на хвилину. Атмосфера була ідеальною для творчості.

Особливо веселими були спільні сцени застілля — цікаво було спостерігати, як кожен з акторів проявляється. Важко виокремити щось одне, але пригадую, як ми знімали сцену проходки Пироговом і постійно падали на льоду, сміючись. А ще — як Олександр Піскунов сам рвався виконувати трюк каскадера на мопеді в сцені, де я його «збиваю» машиною.

Софія Бровко: інтервʼю з акторкою серіалу Обмежено придатні

– Як вам здається, чому саме зараз українському глядачеві важливо бачити такі історії, як «Обмежено придатні»?

– Ми вже стільки плакали, що інколи нам залишається лише сміятися. І наша історія якраз допоможе трохи перемкнутися й розслабитися. Зараз це надзвичайно важливо. Нехай цей серіал стане своєрідною терапією для глядача.

– Чим для вас відрізнялася робота над «Кавою з кардамоном» і «Обмежено придатними»?

– Це абсолютно різні епохи, тому й спосіб існування був кардинально іншим. Але кожен із цих світів по-своєму прекрасний і безцінний для мене як для акторки.

У «Каві з кардамоном» — повне занурення в епоху з корсетами та кринолінами. А «Обмежено придатні» — це наше сьогодення: автомобілі замість карет і зручний одяг. До того ж ці історії по-різному знімалися технічно, хоча в обох проєктах оператором був чудовий Олександр Рощин.

Софія Бровко: інтервʼю з акторкою серіалу Обмежено придатні

– Уявімо зустріч Любки з «Кави з кардамоном» і Марії з «Обмежено придатних». Яку пораду вони дали б одна одній?

– Марія сказала б Любці: «Слухай, красуне, обирай себе. Годі страждати й бігати за хлопцем. Навіть якщо це Тарас Цимбалюк — воно того не варте й до добра не доведе. Сама ж бачиш». А Любка із захопленням просто підтримала б Марію в її цілях і бажаннях.

Софія Бровко: інтервʼю з акторкою серіалу Обмежено придатні

– Чи є у вас роль мрії, яку ви поки що нікому не озвучували?

– Хочу грати більше антагоністок — фатальних, неоднозначних, складних героїнь. І обов’язково — абсурдні комедії на кшталт «Великого Лебовські» чи «Що ми робимо в темряві». Серед моїх улюблених режисерів — Квентін Тарантіно та Гай Річі.

– Які вистави за вашою участю ви б порадили подивитися глядачам?

– Запрошую на виставу «Егоїстки» зі зірковим складом першого сезону «Кави з кардамоном». Також стежте за афішею Театру Ветеранів і приходьте на виставу «Військова мама».

– Якщо б не акторство — яка професія?

– Колись я вступила до туристичного коледжу, хоча вже й не пам’ятаю, як точно називалася спеціальність. Але серце ще з дитячого садочка тягнулося до акторства. А якщо чесно — я можу бути ким завгодно.

Софія Бровко: інтервʼю з акторкою серіалу Обмежено придатні

– Три факти про себе, які майже ніхто не знає

– Так-так-так… Про скелети в шафі поки промовчимо — ще не на часі.

Коли я навчалася в естрадно-цирковій академії на естрадному вокалі, моя викладачка Валентина Степова казала, що мій вокальний діапазон дозволяє розвивати кар’єру в академічному та оперному співі. Могла б співати навіть арію Цариці ночі — ех.

Першим інструментом, на якому я навчилася грати, була арфа. А в дитинстві я плутала слова «арфістка» та «аферистка».

І ще один факт: одного разу мені наснився віщий сон, який за пів року попередив про події, що мали статися. У тому сні, крізь сльози, я сказала собі, що попри біль зроблю все найкращим чином для себе. Так і сталося — ще за пів року я виконала обіцянку, дану самій собі.

Розмовляла Валерія Соловей.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Обмежено придатні - Олександр Піскунов
Обмежено придатні

«Тиша навкруги» Тріо Мареничі: музика пам’яті української культури у серіалі «Обмежено придатні»

 Олена Узлюк
Обмежено придатні

«Обмежено придатні»: чому варто подивитися новий серіал СТБ — версія акторів

 Діана (Кароліна Мруга) - героїня серіалу Обмежено придатні
Обмежено придатні

Акторка Кароліна Мруга: «Я врятувала пташку в 3 роки, люблю «Холостяк» і «МастерШеф»

 Олена Узлюк
Обмежено придатні

Зірка серіалу «Обмежено придатні» Олена Узлюк: про дім, жіночу силу та творчий союз із Аркадієм Непиталюком

 Обмежено придатні - Олександр Піскунов
Обмежено придатні

Олександр Піскунов: «Обмежено придатні» — про нас усіх, хто вчиться знову любити й жити під час війни

 Обмежено придатні серіал СТБ
Обмежено придатні

Телеканал СТБ та Solar Media Entertainment представили офіційний трейлер серіалу «Обмежено придатні»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати