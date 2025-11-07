Інтервʼю з Олександром Піскуновим: що розповів актор серіалу Обмежно придатні

Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Обмежено придатні

Олександр Піскунов: «Обмежено придатні» — про нас усіх, хто вчиться знову любити й жити під час війни

07.11.2025

Ексклюзивне інтерв’ю для STB.UA з актором Олександром Піскуновим, зіркою серіалів «І будуть люди» та «Обмежено придатні». У розмові актор поділився спогадами про співпрацю з режисером Аркадієм Непиталюком, розповів про зйомки у складних, але надзвичайно людяних історіях, про своє дитинство, перші кроки у професії та ролі, що залишили слід у його серці.

Обмежено придатні - Олександр Піскунов

Інтервʼю з Олександром Піскуновим: що розповів актор

– Серіал «Обмежено придатні» створювався саме зараз — в часи, коли тема війни й сімейних викликів дуже актуальна. Що вам особисто важливо передати глядачам через свого персонажа Дениса — який меседж  може розділяти аудиторія?

– Мені здається, головне, що хочеться передати через мого персонажа — це тему пошуку себе. Війна кардинально змінила життя багатьох людей, зруйнувала звичні орієнтири, і тепер кожен по-своєму намагається зрозуміти, хто він, куди рухається і що для нього справді важливо.

Мій герой Денис теж проходить цей шлях — від розгубленості й втечі від реальності до усвідомлення, що треба діяти, брати відповідальність і не боятися робити власні кроки. Думаю, багато хто впізнає в цьому себе.

Обмежено придатні - Олександр Піскунов

– Ви з режисером Аркадієм Непиталюком уже не вперше працюєте разом — від серіалу  «І будуть люди» до «Обмежено придатних». Як вам здається, що є основою вашої творчої взаємодії — спільне бачення, довіра чи відчуття, що ви «читаєте» одне одного без слів?

– По-перше, у нас із Аркадієм дуже схоже почуття гумору — мені подобається його, а йому, здається, моє. І це вже створює особливу атмосферу взаєморозуміння. По-друге, він трошки «авантюрний», як і я, тож ми легко ловимо один одного без слів. У нас є спільне бачення, довіра, і, що для мене найважливіше, він завжди дає актору простір для творчості — дозволяє вигадувати, шукати, додавати щось своє.

І ще — Аркадій  неймовірно спокійний. На знімальному майданчику завжди панує атмосфера любові, натхнення й легкості. Без криків, без хаосу. Усе народжується природно, у взаємній повазі. Мені дуже комфортно з ним працювати, і кожна наша спільна історія — це велике задоволення.

Обмежено придатні - Олександр Піскунов

– Серіал «Обмежено придатні» показує війну не через фронт, а через життя звичайних людей, їхні стосунки і внутрішній світ. Що у цій історії зачепило вас найбільше і чому саме цей аспект відгукнувся у вас особисто?

– Є момент у серіалі, який мене справді зачепив. Це сцена, де герої сидять в укритті, і мій персонаж говорить про те, що ми, українці, іноді сваримося між собою більше, ніж із ворогом. І, на жаль, у житті це теж часто так. Мені дуже хочеться передати глядачам просту річ: давайте будемо трохи добрішими одне до одного, трохи терпимішими.

Не «клюймо» своїх, бо ми й так маємо достатньо випробувань зовні. І, звісно, не забуваймо про гумор — це те, що завжди рятує, навіть у найважчі моменти.

Обмежено придатні - Олександр Піскунов

– Як ви зазвичай налаштовуєте себе на роль — маєте якийсь власний спосіб або ритуал, який допомагає глибше прожити історію героїя?

– Якщо чесно, у мене немає якогось конкретного ритуалу чи особливого способу налаштування. Зазвичай просто не вистачає часу на це —  думаю над сценами, як краще подати свого героя, намагаюся встигнути все зробити. Хотілося б, щоб на серіали чи фільми виділяли ще більше часу для репетицій і глибшої підготовки, ніж є. Тоді актори могли б проживати роль глибше, шукати додаткові нюанси, експериментувати. Бо саме це, на мою думку, допомагає створити справді класну й правдиву роботу.

– Якою своєю роботою ти пишаєшся найбільше? Назви один серіал і один фільм. Чому саме вони?

Є кілька робіт  від яких отримував велике задоволення. Якщо говорити про серіал, то це, безумовно, «І будуть люди» — дуже глибока, щира історія, яка багато чому мене навчила. І ще один проєкт, який для мене важливий, — серіал «Обмежено придатні», що невдовзі вийде на екрани. Я з нетерпінням чекаю на реакцію глядачів.

Інтервʼю з Олександром Піскуновим: що розповів актор серіалу Обмежно придатні

Олександр Піскунов в серіалі «І будуть люди»

А з фільмів — це, безумовно, «Межа», словацько-українська стрічка, що отримала нагороду за найкращу режисуру в Карлових Варах. Про мене тоді навіть написали у The Hollywood Reporter — це було дуже приємно й неочікувано.

Також важливим для мене став фільм Аркадія Непиталюка «Уроки толерантності» — робота, яка має глибокий зміст і людяність, і, як і все, що робить Аркадій, залишила у мені сильний відгук.

Та і взагалі будь-яка історія, де є режисер Аркадій Непиталюк, мене завжди зачіпає. Як би це пафосно не звучало, але він справді неймовірний режисер.

А ще був фільм «Смерть Сталіна» — я там грав маленьку роль, епізод, але це був дуже хороший досвід, бо вдалося попрацювати з французьким режисером.

– Твоя роль у  серіалі «І будуть люди» дуже глибока і багатошарова. Який момент твого персонажа тобі було найважче прожити і чому?

– «І будуть люди» — це один із моїх найулюбленіших серіалів. Я справді чекав на цю роботу кожного дня, настільки вона мене захопила. Коли вперше прочитав сценарій і пройшов проби, всередині буквально загорівся бажанням отримати цю роль. І це була певна містика — напередодні проб мені наснилося, що мене затвердили саме на роль Федіра Світличного. І так воно й сталося.

Обмежено придатні - Олександр Піскунов

Найтяжчим для мене був момент під час зйомок сцени в Ярах — там, де мого героя підстрілюють. Було дуже багато людей, каскадери, піротехніка, і вся група чекала на мій дубль. А я ніяк не міг правильно вимовити одну фразу — режисер Аркадій Непиталюк трохи змінив текст, і я весь час плутався. Кожного разу, коли зйомка зупинялася, усі знову поверталися на свої місця, і ця відповідальність просто тиснула.

Це був момент, коли ти розумієш: від тебе залежить робота десятків людей, а ти не можеш вимовити кілька слів. Саме це було найважче — впоратися не лише з роллю, а й із собою.

– Ви пройшли шлях від інтернату до великої сцени і кажете, що не «закрилися» і не озлобились. Чи виникало у вас бажання повертатися туди вже дорослим — наприклад, проводити майстер-класи для дітей або ділитися досвідом, щоб надихати їх?

– Так, я з малечку жив в інтернаті, виріс без батьків. Десь із восьмого по одинадцятий клас до мене почав приходити батько — він мене знайшов, і ми відновили спілкування. А вже у сімнадцять років я поїхав до Києва вступати до університету. Зараз це звичайна школа, але тоді вона була особливою: поряд із сиротами навчалися й інші діти, і атмосфера була дуже тепла.

Не можу сказати, що маю бажання проводити там майстер-класи — я просто не знаю, що міг би сказати дітям. Можливо, колись і хотілося б поділитися досвідом саме з дітьми, але не з дорослими.

Обмежено придатні - Олександр Піскунов

Ця школа дала мені надзвичайно багато. Там були люди, які щиро любили дітей і підтримували нас. Найбільший вплив на мене мала Тамара Миколаївна Сурікова — режисерка театрального гуртка. Саме завдяки їй я вперше вийшов на сцену, а потім і вступив до театрального університету. Ми спілкуємося й досі.

Якщо чесно, у моєму житті взагалі багато всього сталося завдяки Богу і людям, які мене оточували. Майже всі вони були віруючими — і це не випадково. Саме завдяки таким людям я опинився в Києві. Це і моя Тамара Миколаївна, і бабуся Дарʼя Михайлівна, і Ященко Анатолій Федорович із дружиною, і мої близькі друзі з Нікополя — Юля Бірзул та Максим Білий, і Едуард Маркович Мутницький, ну і звісно мій майстер курсу в театральному Богомазов Дмитро Михайлович. Багато хто з цих людей – віруючі люди, і всі вони в певний момент підставили плече, дали поштовх далі йти.

Мабуть, головне, чому мене навчили ці люди — вірити, залишатися добрим і не зраджувати своїм переконанням. Треба вміти відстоювати свої кордони, свої мрії й свої бажання — але при цьому не нападати, не руйнувати іншого. І ще — не забувати про гумор, бо він часто рятує там, де вже бракує сил.

Обмежено придатні серіал СТБ

– За деякими твоїми попередніми інтерв’ю я дізналася, що колись ти хотів стати журналістом або диктором. Водночас ти досить сором’язливий і рідко даєш інтерв’ю. Це пов’язано це з твоїм характером чи іншими внутрішніми переконаннями?? 

– Так, колись я справді хотів стати диктором — тоді я ще не дуже розумів, як усе це працює, просто дуже хотів потрапити на телебачення. А згодом мені почала подобатися ідея бути журналістом-розслідувачем — викривати шахраїв, виводити людей на чисту воду.

Я не люблю несправедливість і завжди хотів, щоб зло було покаране. Що стосується сором’язливості — так, я трохи інтроверт, і мені не завжди легко висловлювати свої думки. Тому інтерв’ю для мене — це не найпростіший формат, але водночас і хороший виклик для себе.

Обмежено придатні - Олександр Піскунов

– А ти й у дитинстві був таким сором’язливим? Адже професія журналіста, про яку ти колись мріяв, вимагає відкритості й уміння легко спілкуватися з людьми.

– Ні, у дитинстві я зовсім не був сором’язливим. Це вже пізніше, коли приїхав до Києва після університету, з’явилася певна скутість. Ба більше, як на мене, то просто повернувся до себе справжнього, бо, по суті, я людина досить закрита, іноді навіть сором’язлива.

Хоча у шкільні роки, коли займався у драмгуртку, я був дуже відкритим і активним. Мабуть, у мені й справді живуть дві полярності: я або надто сором’язливий, або навпаки — повністю відкритий світові.

– Чи хотів би колись зіграти у голлівудському кіно? І якщо так, яка роль була б вашою мрією?

– Конкретної «ролі мрії» в мене немає, але якби, наприклад, знімали ремейк фільму «Троя», я б із задоволенням зіграв Ахіллеса — мені близька ця історія та її масштаб. А загалом моя мрія — це не стільки конкретна роль, скільки можливість попрацювати з видатними режисерами: Ларсом фон Трієром, Дарреном Аронофскі, Мартіном Скорсезе, Квентіном Тарантіно, Паоло Соррентіно, Весом і Полом Томасом Андерсоном, Мелом Гібсаном а також із Пон Джун Хо, який зняв «Паразитів».

Так само є актори, з якими я мріяв би опинитися на одному майданчику — Меріл Стріп, Кейт Вінслет, Наталі Портман, Бред Пітт, Кіліан Мерфі, Ентоні Гопкінс, Педро Паскаль, Леонардо Ді Капріо.

Тож, мабуть, моя мрія — це не конкретний герой, а робота в сильній команді, де можна навчатися, розвиватися й створювати щось по-справжньому значуще.

Обмежено придатні - Олександр Піскунов

– І наостанок, розкажи, будь ласка, три факти про себе, які майже ніхто не знає — щось неординарне або несподіване.

Три факти про мене, які майже ніхто не знає.

Перший — у дитинстві, коли мені було близько п’яти років, я прийшов до церкви, побачив там бабусю і просто підійшов до неї зі словами: «Ви будете моєю бабусею». Відтоді Дарʼя Михайлівна справді стала мені дуже близькою людиною — вона постійно приходила до мене, підтримувала.  Також вона мене подарувала цінний подарунок,хрестик, який я ношу  й досі.

Другий факт — я потрапив до театрального університету зовсім випадково. Я просто переплутав адреси, але доля, мабуть, знала краще за мене, куди мені потрібно потрапити.

І третій — я  вірю в Бога і точно знаю, що Бог існує. Якось я ледь не впав із великої висоти — приблизно з п’ятого поверху, — на мить зачепився за хрестик і дивом залишився живим. 

Розмовляла Валерія Соловей.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Обмежено придатні серіал СТБ
Обмежено придатні

Телеканал СТБ та Solar Media Entertainment представили офіційний трейлер серіалу «Обмежено придатні»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати