Чому варто подивитися новий серіал СТБ Обмежено придатні: версія акторів

«Обмежено придатні»: чому варто подивитися новий серіал СТБ — версія акторів

Актори серіалу «Обмежено придатні» розповідають, чим ця історія зачепить кожного українця, та чому варто подивитися новий серіал СТБ. Детальніше про те, чому варто подивитися новий серіал СТБ «Обмежено придатні», який вийде вже 22 грудня – читайте в матеріалі STB.UA.

Чому варто подивитися новий серіал СТБ «Обмежено придатні»

Олена Узлюк:

«Обмежено придатних» варто дивитися вже хоча б для того, щоб отримати задоволення».

Макс Бурлака:

«Це історія від сміливих творців, які не бояться жартувати й дивитися на життя під кутом самоіронії».

Софія Бровко:

«Бо кожен і кожна, хто працював над серіалом, створювали його з любов’ю».

Олександр Піскунов:

«Це історія від одного з найкращих режисерів України. Усе, що знімає Аркадій, — завжди якісно, смішно й по-справжньому».

Тетяна Комарова:

«Це історія, у якій кожна людина в Україні зможе побачити себе. Будуть і сльози, і сміх».

Василь Василик:

«Бо це дуже хороший серіал і в ньому — класні актори».

Дар’я Білоцерковець:

«Обмежено придатні» варто дивитися, бо це серіал, який спочатку захоплює естетикою, а потім наздоганяє рефлексією».

Анна Коломієць:

«Бо це прекрасний український продукт, зроблений з любов’ю».

Не пропустіть прем’єру серіалу «Обмежено придатні» — вже 22 грудня о 22:00 на СТБ.

