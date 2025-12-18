Проєкти
Обмежено придатні

«Обмежено придатні»: чому варто подивитися новий серіал СТБ — версія акторів

18.12.2025

Актори серіалу «Обмежено придатні» розповідають, чим ця історія зачепить кожного українця, та чому варто подивитися новий серіал СТБ. Детальніше про те, чому варто подивитися новий серіал СТБ «Обмежено придатні», який вийде вже 22 грудня – читайте в матеріалі STB.UA.

Олена Узлюк

Чому варто подивитися новий серіал СТБ «Обмежено придатні»

Олена Узлюк:
«Обмежено придатних» варто дивитися вже хоча б для того, щоб отримати задоволення».

Надія (Олена Узлюк) - серіал Обмежено придатні

Макс Бурлака:
«Це історія від сміливих творців, які не бояться жартувати й дивитися на життя під кутом самоіронії».

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ПЕТЯ - МАКСИМ БУРЛАКА Обмежено придатні

Софія Бровко:
«Бо кожен і кожна, хто працював над серіалом, створювали його з любов’ю».

МАРІЯ - СОФІЯ БРОВКО Обмежено придатні

Олександр Піскунов:
«Це історія від одного з найкращих режисерів України. Усе, що знімає Аркадій, — завжди якісно, смішно й по-справжньому».

Обмежено придатні серіал СТБ

Тетяна Комарова:
«Це історія, у якій кожна людина в Україні зможе побачити себе. Будуть і сльози, і сміх».

Чому варто подивитися новий серіал СТБ Обмежено придатні: версія акторів

Василь Василик:
«Бо це дуже хороший серіал і в ньому — класні актори».

ЮРЕК - ВАСИЛЬ ВАСИЛИК Обмежено придатні

Дар’я Білоцерковець:
«Обмежено придатні» варто дивитися, бо це серіал, який спочатку захоплює естетикою, а потім наздоганяє рефлексією».

ГЕРА(ГЕРТРУДА)- ДАР’Я БЕЛОЦЕРКОВЕЦЬ Обмежено придатні

Анна Коломієць:
«Бо це прекрасний український продукт, зроблений з любов’ю».

Чому варто подивитися новий серіал СТБ Обмежено придатні: версія акторів

Не пропустіть прем’єру серіалу «Обмежено придатні» вже 22 грудня о 22:00 на СТБ.

