«Тиша навкруги» Тріо Мареничі: музика пам’яті української культури у серіалі «Обмежено придатні»

22 грудня о 22:00 на телеканалі СТБ відбулася прем’єра 8-серійної комедійної драми «Обмежено придатні» — спільного проєкту СТБ та Solar Media Entertainment від творців серіалів «Кава з кардамоном» і «Уроки толерантності».

Українська класика, що звучить знову: саундтрек до серіалу «Обмежено придатні»

Серіал розповідає про звичайну українську родину, життя якої докорінно змінює війна. З притаманною режисеру Аркадію Непиталюку самоіронією, теплом і людяністю – це глибока і водночас легка історія про те, як війна впливає на стосунки, внутрішній світ і погляди на майбутнє. Про людей, які попри всі випробування та складні рішення, знаходять у собі сили сміятися, любити й жити далі.

Особливу атмосферу серіалу підсилює саундтрек — легендарна пісня «Тиша навкруги» у виконанні Тріо Мареничі. Ця композиція має глибоку історію: її було написано ще у 1953 році українським поетом і композитором Олександром Богачуком, проте справжню популярність пісня здобула значно пізніше. У 1970-х роках саме Тріо Мареничі включили «Тишу навкруги» до свого репертуару, і вона стала однією з найвідоміших композицій гурту, увійшовши до золотого фонду української музики.

Продюсер Solar Media Entertainment Сергій Лавренюк пояснює вибір саундтреку так:

«Ця пісня для мене — про дитинство і памʼять. Про той пласт української культури, з яким ми виросли. Сьогодні ми все частіше повертаємося до власного коріння, до української музики. Тріо Маренич — це, на мою думку, незаслужено забутий гурт. І я дуже хочу вірити, що з виходом серіалу “Обмежено придатні” пісня “Тиша навкруги” отримає нову хвилю життя і буде відкрита для нового покоління глядачів».

Серіал «Обмежено придатні» — це історія про людей і час, у якому ми живемо. А «Тиша навкруги» стає його тихим, але дуже точним емоційним музичним супроводом.

У головних ролях — Олександр Ярема, Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Кароліна Мруга, Ніна Набока, Ірина Мак, Борис Георгієвський, Сергій Бережко, Наталія Мазур, Софія Бровко, Макс Бурлака, Василь Василик, Дарʼя Білоцерковець, Тетяна Комарова, Анна Коломієць, Остап Дзядек.

Виробництво — Solar Media Entertainment спільно з телеканалом СТБ.

