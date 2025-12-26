Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Обмежено придатні

«Тиша навкруги» Тріо Мареничі: музика пам’яті української культури у серіалі «Обмежено придатні»

26.12.2025

22 грудня о 22:00 на телеканалі СТБ відбулася прем’єра 8-серійної комедійної драми «Обмежено придатні» — спільного проєкту СТБ та Solar Media Entertainment від творців серіалів «Кава з кардамоном» і «Уроки толерантності».

Обмежено придатні - Олександр Піскунов

Українська класика, що звучить знову: саундтрек до серіалу «Обмежено придатні»

Серіал розповідає про звичайну українську родину, життя якої докорінно змінює війна. З притаманною режисеру Аркадію Непиталюку самоіронією, теплом і людяністю – це глибока і водночас легка історія про те, як війна впливає на стосунки, внутрішній світ і погляди на майбутнє. Про людей, які попри всі випробування та складні рішення, знаходять у собі сили сміятися, любити й жити далі.

Обмежено придатні - Олександр Піскунов

Особливу атмосферу серіалу підсилює саундтрек — легендарна пісня «Тиша навкруги» у виконанні Тріо Мареничі. Ця композиція має глибоку історію: її було написано ще у 1953 році українським поетом і композитором Олександром Богачуком, проте справжню популярність пісня здобула значно пізніше. У 1970-х роках саме Тріо Мареничі включили «Тишу навкруги» до свого репертуару, і вона стала однією з найвідоміших композицій гурту, увійшовши до золотого фонду української музики.

Продюсер Solar Media Entertainment Сергій Лавренюк пояснює вибір саундтреку так:

«Ця пісня для мене — про дитинство і памʼять. Про той пласт української культури, з яким ми виросли. Сьогодні ми все частіше повертаємося до власного коріння, до української музики. Тріо Маренич — це, на мою думку, незаслужено забутий гурт. І я дуже хочу вірити, що з виходом серіалу “Обмежено придатні” пісня “Тиша навкруги” отримає нову хвилю життя і буде відкрита для нового покоління глядачів».

Сергій Лавренюк

Серіал «Обмежено придатні» — це історія про людей і час, у якому ми живемо. А «Тиша навкруги» стає його тихим, але дуже точним емоційним музичним супроводом.

У головних ролях — Олександр Ярема, Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Кароліна Мруга, Ніна Набока, Ірина Мак, Борис Георгієвський, Сергій Бережко, Наталія Мазур, Софія Бровко, Макс Бурлака, Василь Василик, Дарʼя Білоцерковець, Тетяна Комарова, Анна Коломієць, Остап Дзядек.

Виробництво — Solar Media Entertainment спільно з телеканалом СТБ.

Серіал «Обмежено придатні» дивіться на сайті СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Олена Узлюк
Обмежено придатні

«Обмежено придатні»: чому варто подивитися новий серіал СТБ — версія акторів

 Діана (Кароліна Мруга) - героїня серіалу Обмежено придатні
Обмежено придатні

Акторка Кароліна Мруга: «Я врятувала пташку в 3 роки, люблю «Холостяк» і «МастерШеф»

 Олена Узлюк
Обмежено придатні

Зірка серіалу «Обмежено придатні» Олена Узлюк: про дім, жіночу силу та творчий союз із Аркадієм Непиталюком

 Обмежено придатні - Олександр Піскунов
Обмежено придатні

Олександр Піскунов: «Обмежено придатні» — про нас усіх, хто вчиться знову любити й жити під час війни

 Обмежено придатні серіал СТБ
Обмежено придатні

Телеканал СТБ та Solar Media Entertainment представили офіційний трейлер серіалу «Обмежено придатні»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати