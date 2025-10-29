Телеканал СТБ та Solar Media Entertainment представили офіційний трейлер серіалу «Обмежено придатні»

«Обмежено придатні» — восьмисерійна комедійна драма від творців «Кави з кардамоном» та «Уроків толерантності». Це спільний проєкт телеканалу СТБ та Solar Media Entertainment.

Що відомо про серіал «Обмежено придатні»

Серіал розповідає про звичайну українську родину, життя яких докорінно змінює війна, — з притаманною режисеру Аркадію Непиталюку самоіронією, теплом і людяністю.

Це глибока і водночас легка історія про те, як війна змінює життя звичайних українських родин, їхні стосунки, внутрішній світ і погляди на майбутнє. Про людей, які, попри всі випробування та складні рішення, знаходять у собі сили сміятися, любити і жити далі.

Режисером серіалу виступив Аркадій Непиталюк, знайомий глядачам цілою низкою потужних кіносеріальних та документальних проєктів («І будуть люди», «Уроки толерантності», «Припутні», «ГКЧП», «11 дітей з Моршина» та ін.).

Команда серіалу «Обмежено придатні»

У головних ролях — Олександр Ярема, Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Кароліна Мруга, Ніна Набока, Ірина Мак, Борис Георгієвський, Сергій Бережко, Наталія Мазур, Софія Бровко, Макс Бурлака, Василь Василик, Дарʼя Білоцерковець, Тетяна Комарова, Анна Коломієць, Остап Дзядек.

Виробництво — Solar Media Entertainment спільно з телеканалом СТБ

Продюсери — Сергій Лавренюк та Олена Лавренюк

Виконавчий продюсер — Катерина Третьякова

Сценаристи — Ігор Білиць та Аркадій Непиталюк

Режисер — Аркадій Непиталюк

Оператор-постановник — Олександр Рощин

Художник-постановник — Васса Багаліка

Генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ — Катерина Шевелюк.

Прем’єра серіалу відбудеться цього року в ефірі СТБ!

