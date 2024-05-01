«МастерШеф»-13: час навчитися добре розрізняти смаки, технології та процеси у 13 випуску

Вже цієї суботи, 4 травня, на телеканалі СТБ вийде 13 випуск проєкту «МастерШеф»-13. Десятка найкращих кулінарів-аматорів завітає на кухню, де перевірять їх вміння визначати за дегустацією рецепт страви. Час навчитися добре розрізняти смаки, технології, процеси, підбирати форми та кольори. А головне те, що приховано від пересічного дегустатора. Не пропустіть 13 випуск від 04.05.2024 на улюбленому телеканалі СТБ!

Кулінарія — це професія. А значить, в ній існують досить чіткі норми професійної придатності. Якщо бухгалтер має вміти рахувати, а адвокат знати закони, то робочий інструмент кухаря — це вміння відчувати смаки.

Безумовно, судді також роблять помилки. Та головне, вони вчасно їх виправляють. Тож на 13 тижні аматори будуть працювати над власними помилками. Учасники виправлять те, з чим досі не навчилися працювати. А саме — соуси.

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Оля Мартиновська поділиться секретами приготування одразу трьох соусів! А командам доведеться приготувати по три страви з ними. Та чи легко підібрати страву до соусу, а не навпаки?

Video: МастерШеф 13 сезон 13 випуск: анонс від 04.05.2024 МастерШеф-13 що буде у 13 випуску? Дивіться анонс 13 випуску МастерШеф 13 сезон від 04.05.2024 на сайті СТБ

Не пропустіть уже в суботу, 4 травня, о 19:00 13 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-13 на улюбленому телеканалі СТБ!

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