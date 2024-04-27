Мастер Шеф 13 сезон: хто пішов у 12 випуску від 27.04.2024

«МастерШеф»-13: 12 випуск і час Паски — справжньої королеви столу

12 випуск проєкту «МастерШеф»-13 присвячений Великодню. Велике сімейне свято, яке об’єднує всю родину вдома. Традиції, які неможливо затьмарити нічим, і які століттями переходять з покоління в покоління. Підготовка триває 7 тижнів Великого посту, а потім настає час Паски — справжньої королеви столу. Кожен наш регіон, кожна окрема родина має свій рецепт цього обрядового хліба.

«Звісно свої рецепти пасок маємо і ми — ваші судді. Сьогодні на ваші дві команди очікує майстер-клас від трьох суддів. Готуватимемо паски. Ваше завдання складатиметься з двох складових: кулінарної та вміння бути фуд стилістами. Це не просто про приготувати паски, а про створення Великодньої листівки і гарного оформлення до свята», — повідомили судді.

Важливий нюанс: судді не готували страви до кінця. Вони лише показали рецепт тіста, дали настанови, показали заготовки і прикраси. А от остаточний вигляд — завдання аматорів.

Дві команди очолили Аліна та Богдан. Перемогли сині, а от червоним довелося визначати найслабшого. Чорні отримали Богдан, Ірина та Владислав.

Війна триває. Вона стосується кожного з нас. Цей проєкт наразі можливий завдяки військовим і волонтерам. Адже ця величезна родина під назвою «МастерШеф» також має своїх учасників, які боронять нас від російської орди. Та у другому випробуванні до аматорів завітали волонтери, які допомагають Україні перемогти та подолати наслідки війни.

«Ваше завдання сьогодні не тільки нагодувати гостей, а й передати смаколики на фронт. А от ваші гості вам із цим допоможуть. Склади команд залишаться незмінними, адже ми хочемо, аби команда Богдана могла зробити реванш. Тож якщо ви переможете, чорні зможете зняти», — зауважили судді.

Команда синіх програла. До чорних доєднався Олександр та Дмитро.

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Хто залишив проєкт «МастерШеф»-13 у 12 випуску від 27.04.2024?

Битва чорних у Великодньому епізоді — це можливість спокутувати кулінарні гріхи. Кітелі все ближче, тож жаліти нікого не стали. За білий фартух довелося поборотися. Куштували пістні страви із закритими очима. Крім того, рецепти до цих страв були порізані й перемішані, як пазл.

На жаль, із завданням не впорався Олександр Вакка. Тож у 12 випуску від 27.04.2024 проєкт «МастерШеф»-13 залишив саме він.

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