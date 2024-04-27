Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 12 выпуске от 27.04.2024

«МастерШеф»-13: 12 выпуск и время Паски – настоящей королевы стола

12 выпуск проекта «МастерШеф»-13 посвящен Пасхе. Большой семейный праздник, объединяющий всю семью дома. Традиции, которые невозможно омрачить ничем, и которые веками переходят из поколения в поколение. Подготовка длится 7 недель Великого поста, а затем наступает время Паски – настоящей королевы стола. У каждого нашего региона, у каждой отдельной семьи есть свой рецепт этого обрядового хлеба.

«Конечно свои рецепты куличей имеем и мы — ваши судьи. Сегодня ваши две команды ожидает мастер-класс от трех судей. Будем готовить паски. Ваша задача будет состоять из двух составляющих: кулинарной и умения быть фуд стилистами. Это не просто о приготовлении пасок, а о создании Пасхальной открытки и хорошем оформлении к празднику», — сообщили судьи.

Важный нюанс: судьи не готовили блюда до конца. Они только показали рецепт теста, дали наставления, показали заготовки и украшения. А вот окончательный вид – задача аматоров.

Две команды возглавили Алина и Богдан. Победили синие, а вот красным пришлось определять самого слабого. Черные получили Богдан, Ирина и Владислав.

Война продолжается. Она касается каждого из нас. Этот проект возможен благодаря военным и волонтерам. Ведь у этой огромной семьи под названием «МастерШеф» также есть свои участники, которые защищают нас от русской орды. Во втором испытании любителей посетили волонтеры, которые помогают Украине победить и преодолеть последствия войны.

«Ваша задача сегодня не только накормить гостей, но и передать вкусности на фронт. А вот ваши гости вам с этим помогут. Составы команд останутся неизменными, ведь мы хотим, чтобы команда Богдана могла совершить реванш. Так что если вы победите, черные сможете снять», — отметили судьи.

Команда синих проиграла. К черным присоединились Александр и Дмитрий.

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Кто покинул проект «МастерШеф»-13 в 12 выпуске от 27.04.2024?

Битва черных в Пасхальном эпизоде – это возможность искупить кулинарные грехи. Кители все ближе, так что жалеть никого не стали. За белый фартук пришлось сразиться. Пробовали постные блюда с закрытыми глазами. Кроме того, рецепты к этим блюдам были изрезаны и перемешаны, как пазл.

К сожалению, с задачей не справился Александр Вакка. Так что в 12 выпуске от 27.04.2024 проект «МастерШеф»-13 покинул именно он.

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