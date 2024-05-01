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«МастерШеф»-13: пора научиться хорошо различать вкусы, технологии и процессы в 13 выпуске

01.05.2024

Уже в эту субботу, 4 мая, на телеканале СТБ выйдет 13 выпуск проекта «МастерШеф»-13. Десятка лучших кулинаров-любителей посетит кухню, где проверят их умение определять путем дегустации рецепт блюда. Пора научиться хорошо различать вкусы, технологии, процессы, подбирать формы и цвета. А главное, что скрыто от рядового дегустатора. Не пропустите 13 выпуск от 04.05.2024 на любимом телеканале СТБ!

МастерШеф 13 сезон 13 выпуск: анонс от 04.05.2024

Кулинария – это профессия. А значит, в ней есть достаточно четкие нормы профессиональной пригодности. Если бухгалтер должен уметь считать, а адвокат знать законы, то рабочий инструмент повара – это умение чувствовать вкусы.

МастерШеф 13 сезон 13 выпуск: анонс от 04.05.2024

Безусловно, судьи тоже совершают ошибки. Но главное они вовремя их исправляют. Так что на 13 неделе любители будут работать над собственными ошибками. Участники исправят то, с чем до сих пор не научились работать. А именно – соусы.

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Оля Мартыновская поделится секретами приготовления сразу трех соусов! А командам придется приготовить по три блюда с ними. Но легко ли подобрать блюдо к соусу, а не наоборот?

Video: МастерШеф 13 сезон 13 выпуск: анонс от 04.05.2024

МастерШеф-13 что будет в 13 выпуске? Смотрите анонс 13 выпуска МастерШеф 13 сезон от 04.05.2024 на сайте СТБ

Не пропустите уже в субботу, 4 мая, в 19:00 13 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-13 на любимом телеканале СТБ!

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