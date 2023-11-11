Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 12 випуску від 11.11.2023

У 12 випуску «МастерШеф»-12 аматори зазирнули у холодильники суддів

Розпочався 12 тиждень кулінарного проєкту «МастерШеф»-12. На учасників чекає багато кулінарії високого рівня, а також вдосталь моральних дилем і чорних фартухів. Простіше кажучи — звичайний день на «МастерШеф». Чим ще вражав новий випуск від 11.11.2023 — читайте в матеріалі STB.UA.

Сьогодні кожен із суддів показав майстер-клас зі своєї фірмової страви. Ектор перевірив аматорів на швидкість, Оля — на акуратність і вміння працювати з деталями, а Володимир — на досконалість виконання завдання.

Та найголовніше — учасники готували не після майстер-класу, а паралельно! Згодом суддя куштував страви, обираючи одну найкращу та дві найгірші. Той, хто не впорався, — отримував чорний. Проте врятувати його міг лідер, який приготував найсмачніше. А саме: вибрати його до себе в помічники.

Лідерство — це про відповідальність не тільки за себе, а й за інших. Вміння вести людей за собою та давати їм шанс… або не давати. Тож кожен міг врятувати слабшого, взявши його до себе в команду. Але якщо наступного раунду аутсайдер не вдосконалює свою страву, чорний одягали двоє. Після майстер-класу Ектора найкращим став Роман, який в помічники обрав Миколу. А от Оксана отримала чорний фартух.

Руслан, який найкраще приготував страву за рецептом Ольги Мартиновської, вирішив не брати собі у помічники нікого. Тож Сашко та Ірина одразу вилучилися зі змагання і отримали чорні фартухи. За підсумками третього майстер-класу від Володимира чорні отримали Ілля та Роман з Колею.

У другому випробуванні на учасників чекало три холодильники, на яких були фотографії суддів. Попередньо, аматори дізналися, що ховається у найпотаємнішому — вдома на кухні Ектора, Ольги та Володимира. Тож сьогодні учасники готували сніданки з малої кількості продуктів — тих, які були в холодильниках суддів «МастерШеф».

Через малу кількість складових, аматорам довелося домовлятися і ділитися. Проте не всі погодилися уступати. В цей момент і проявилися перші конкурентні запеклі змагання. Роман зміг найкраще впоратися, тож зняв свій чорний фартух і потрапив до десятки 12 сезону. А от на битву чорних доєднався Руслан.

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Хто залишив проєкт «МастерШеф»-12 у 12 випуску від 11.11.2023?

За крок до десятки сезону на битві чорних змагалася рекордна кількість аматорів: Руслан, Сашко, Оксана, Ірина, Микола та Ілля.

«Сьогодні вам буде непереливки, бо доля залежить від суперників. Зрівняти шанси, чи підштовхнути до виходу з нашої кухні? Бути справедливим, чи зробити все заради своєї перемоги? Кожен з вас дасть власну відповідь. Головне правило — правила встановлюєте ви самі. А саме шість кулінарних категорій: набори продуктів, бонуси, алергени ,які не можна використовувати, час тощо», — зауважили судді.

На жаль, зі всіма завданнями і умовами не змогла впоратися Оксана Шевченко. Тож у 12 випуску проєкт «МастерШеф»-12 від 11.11.2023 залишає саме вона.

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