  Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 12 выпуске от 11.11.2023

В 12 выпуске «МастерШеф»-12 аматоры заглянули в холодильники судей

Началась 12 неделя кулинарного проекта «МастерШеф»-12. Участников ожидает много кулинарии высокого уровня, а также достаточно моральных дилемм и черных фартуков. Проще говоря – обычный день на «МастерШеф». Чем еще поражал новый выпуск от 11.11.2023 – читайте в материале STB.UA.

Сегодня каждый из судей показал мастер-класс по своему фирменному блюду. Эктор проверил любителей на скорость, Оля – на аккуратность и умение работать с деталями, а Владимир – на совершенство выполнения задания.

Но самое главное – участники готовили не после мастер-класса, а параллельно! Впоследствии судья пробовал блюда, выбирая одно лучшее и два худших. Тот, кто не справился, получал черный. Однако спасти его мог лидер, который приготовил вкуснее всего. А именно: выбрать его к себе в помощники.

Лидерство – это об ответственности не только за себя, но и за других. Умение вести людей за собой и давать им шанс… или не давать. Так что каждый мог спасти более слабого, взяв его к себе в команду. Но если в следующем раунде аутсайдер не совершенствует свое блюдо, черный одевали двое. После мастер-класса Эктора лучшим стал Роман, избравший в помощники Николая. А вот Оксана получила черный фартук.

Руслан, который лучше всего приготовил блюдо по рецепту Ольги Мартыновской, решил не брать себе в помощники никого. Поэтому Саша и Ирина сразу удалились из соревнования и получили черные фартуки. По итогам третьего мастер-класса от Владимира черные получили Илья и Роман с Колей.

Во втором испытании участников ждали три холодильника, на которых были фотографии судей. Предварительно любители узнали, что скрывается в самом сокровенном — дома на кухне Эктора, Ольги и Владимира. Сегодня участники готовили завтраки из малого количества продуктов — тех, которые были в холодильниках судей «МастерШеф».

Из-за малого количества ингредиентов, любителям пришлось договариваться и делиться. Однако не все согласились уступать. В этот момент и проявились первые конкурентные ожесточенные соревнования. Роман смог лучше всех справиться, поэтому снял свой черный фартук и попал в десятку 12 сезона. А вот к битве черных присоединился Руслан.

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Кто покинул проект «МастерШеф»-12 в 12 выпуске от 11.11.2023?

В шаге от десятки сезона на битве черных соревновалось рекордное количество аматоров: Руслан, Саша, Оксана, Ирина, Николай и Илья.

«Сегодня вам не поздоровится, потому что судьба зависит от соперников. Сравнить шансы или подтолкнуть к выходу из нашей кухни? Быть справедливым, или сделать все ради своей победы? Каждый из вас даст ответ. Главное правило – правила устанавливаете вы сами. А именно шесть кулинарных категорий: наборы продуктов, бонусы, аллергены, которые нельзя использовать, время и т.д.», — отметили судьи.

К сожалению, со всеми задачами и условиями не смогла справиться Оксана Шевченко. Так что в 12 выпуске проект «МастерШеф»-12 от 11.11.2023 покидает именно она.

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