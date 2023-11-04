Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 11 выпуске от 04.11.2023

В 11 выпуске проект «МастерШеф»-12 организовал свадьбу для защитников Азовстали

В 11 выпуске участники получили высшую поварскую привилегию, которая только возможна в Украине. Ведь к ним пришли особые гости — самые важные в кулинарной истории «МастерШеф». Гости, доверившие важный день в их жизни. Аматоры готовили для главного сержанта легендарной бригады «Азов» — Екатерины и старшего солдата легендарной бригады «Азов» — Ильи, а также их родных и близких.

История Кати и Ильи это самая драматичная и прекрасная история любви одновременно. Они – защитники Азовстали. Весь мир видел кадры, где командир женил их в самые адские дни окружения. Вдвоем они были взяты в плен и год находились там. Но Кате с Ильей повезло, они были освобождены. Теперь молодожены получили возможность наконец-то отпраздновать свою свадьбу. А проекту «МастерШеф» выпала честь организовать застолье.

Конечно, никаких слов не хватит, чтобы сказать, насколько каждый из нас благодарен защитникам Украины за всю кровь и пот, которыми пролиты места битв украинских титанов с оккупантами. Но аматорам повезло – слова не нужны. Ведь они смогли поблагодарить блюдами и любовью, которая была в них заложена.

Больше по теме: «МастерШеф»-12 выпуск 10: как аматоры получали ингредиенты в походе, а затем готовили еду на открытом огне

Набор команд был действительно особенным! Распределение участников доверили жребию. А вот капитанами стали… Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская!

И теперь к условиям: каждая команда должна была приготовить меню из трех блюд. На приготовление было 2,5 часа. На выдачу – еще час. Гостей 19 человек плюс малыши. Выкладывались по полной.

Но участникам было тяжело. Ведь работать под руководством требовательного Владимира оказалось не так легко, как могли представить любители. Ирина потеряла контроль над собой, а вот непоколебимая Ольга впервые растерялась. Команда Мартыновской пыталась держаться, задавать дополнительные вопросы и не терять никакой детали, о которой говорила капитан.

«Еще ни разу у нас на кухне не было столь важных гостей. Мы кормили иностранные посольства, звезд шоу-бизнеса и других VIP-персон. Но мы никогда не кормили героев, которые рисковали жизнью ради Украины, а значит, ради каждого из нас. Низкий Вам поклон. Спасибо за вашу храбрость, благодаря вам мы можем снимать проект. Сегодня мы сделали все возможное, чтобы хотя бы на капельку отблагодарить за ваш подвиг. Ни один из нас не имеет права забывать, что происходит. Но мы должны жить и продолжать смотреть в будущее. Будущее, в котором хочет жить каждый из нас», — обратились судьи к молодоженам.

В конце концов это был незабываемый день для всех. Ведь никогда еще не было таких волнений на кухне проекта, даже в дни супер-финалов. Но прежде, чем перешли к голосованию, почтили минутой молчания всех украинских героев, пожертвовавших собственной жизнью ради Украины.

Голосование определило победителя. 11 голосов против 8. Ольга Мартыновская и ее команда одержали победу. А вот команде Владимира пришлось определять того, кто привел их к поражению. Впервые черный фартук получила Ольга Рябенко.

А вот на битве черных конкуренцию ей составили Виктория, Ирина и Юлия, которые не справились с испытанием во втором конкурсе.

Кто покинул проект «МастерШеф»-12 в 11 выпуске от 04.11.2023?

Сражение черных прошло в сплошной тишине, ведь на кухне были установлены индикаторы громкости. Поварам нельзя было превышать 62 децибела. Как только кто-то превышал этот предел, звуковые инспекторы в лице Ольги и Владимира выписывали штраф — минус три минуты.

По итогам этого конкурса одна участница покинула проект. В 11 выпуске проекта «МастерШеф»-12 от 04.11.2023 домой уехала Юлия Марковецкая.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ