Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 10 выпуске от 28.10.2023

«МастерШеф»-12 выпуск 10: как аматоры получали ингредиенты в походе, а затем готовили еду на открытом огне

В 10 выпуске кулинарного проекта «МастерШеф»-12 участники приготовились к пластунской вылазке на природе. В первом испытании к ним пришли маленькие пластуны. Это украинская скаутская организация, воспитывающая патриотически всесторонне развитых детей. И одно из главных умений, которое развивают в себе пластуны — это умение выживать в дикой природе и ориентироваться на местности. Больше о жарком летнем выпуске «МастерШеф»-12 — читайте в материале STB.UA.

«Сегодня мы не планируем рисковать вашей жизнью и отправлять в горы или заминированные проклятыми русскими оккупантами леса. Мы только смоделируем ситуацию, в которой вам придется добывать составляющие в походе, а затем готовить еду на открытом огне», – сообщил Владимир Ярославский.

Судья выдал инструкцию, в которой был прописан путь от пункта А до Б, со всеми возможными остановками и количеством шагов. Каждая команда должна была приготовить 22 основных блюда и 22 десерта. А дальше от правил перешли к распределению команд. Капитанами стали Валерия и Виктория.

«К сожалению, воздушные тревоги стали неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому мы должны быть готовы и иметь план Б. После сбора продуктов участники вернулись ближе к укрытию, где у павильона создали им условные полевые кулисы. Котлы, мангалы, дрова — все будет готовиться на костре», — отметил Эктор.

Большинство детей проголосовало за команду синих, которую возглавила Вика. А вот проиграли сегодня красные. Поэтому черные фартуки одели Валерия и Илья.

Во втором испытании соперникам понадобился навык слышать друг друга. Каждому пришлось много говорить, слушать и договариваться. Работа в ресторане – это командный труд. Поэтому и конкурс был командным, который заключался в правильном предоставлении инструкций. Капитанов выбирала Виктория, ведь именно она получила такой бонус за предыдущий конкурс. Ими стали: Илья, Ирина и Екатерина.

Чтобы максимально сфокусироваться на коммуникации, судьи выдали аматорам рации. Посредством этого прибора капитаны командовали подчиненными. На кухне остались три капитана, которым судьи рассказали рецепты блюд. А потом они отправились за кулисы, откуда следили и командовали процессами своих команд. Это еще не все. Главное — рация была всего одна на все три команды!

Ирина не смогла достучаться с указаниями к своим подчиненным. Поэтому черные фартуки получили любители ее команды Мирослава и Руслан.

Кто покинул проект «МастерШеф»-12 в 10 выпуске от 28.10.2023?

На 10 битве черных соперничали Валерия, Илья, Мирослава и Руслан. А в павильоне их уже ждала обустроенная кухня. Однако только с одной плитой. Испытание было посвящено явлению, которое ненавидит каждый из участников, — компромиссу.

Больше по теме: «МастерШеф»-12: этнические специи Украины, возвращение Евгения Клопотенко и воспоминания детства в 9 выпуске

Эктор доставал картинки, на которых изображены процессы. Их распределили между участниками в черном. Каждому требовалось в дальнейшем обмениваться своими цехами. И здесь в действие вступали компромиссы. А готовили пироги с начинкой — блюдо, знакомое каждому украинцу.

К сожалению, с задачей не справилась Мирослава Пекарюк. Так что в 10 выпуске проект «МастерШеф»-12 покидает именно она.

«Более года мы живем в эмоциях войны. Но попав сюда, я зарядилась на главную эмоцию – жизнь. Хочу поблагодарить вас за это», — подытожила Мирослава.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ