Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 10 випуску від 28.10.2023

«МастерШеф»-12 випуск 10: як аматори здобували складові у поході, а потім готували їжу на відкритому вогні

У 10 випуску кулінарного проєкту «МастерШеф»-12 учасники приготувалися до пластунської вилазки на природі. У першому випробуванні до них завітали маленькі пластуни. Це українська скаутська організація, що виховує патріотично всебічно розвинених дітей. І одне з головних вмінь, яке розвивають в собі пластуни, — це вміння виживати в дикій природі та орієнтуватися на місцевості. Більше про спекотний літній випуск «МастерШеф»-12 — читайте в матеріалі STB.UA.

«Сьогодні ми не плануємо ризикувати вашим життям та відправляти у гори або заміновані клятими російськими окупантами ліси. Ми лише змоделюємо ситуацію, в якій вам доведеться здобувати складові у поході, а потім готувати їжу на відкритому вогні», — повідомив Володимир Ярославський.

Суддя видав інструкцію, в якій був прописаний шлях від пункту А до Б, з усіма можливими зупинками і кількістю кроками. Кожна команда мала приготувати 22 основні страви й 22 десерти. А далі від правил перейшли до розподілення команд. Капітанами стали Валерія та Вікторія.

«На жаль, повітряні тривоги стали невід’ємною частиною нашого життя. Тож ми маємо бути готовими і мати план Б. Після збору продуктів учасники повернулися ближче до укриття, де ми біля павільйону створили їм умовні польові лаштунки. Казани, мангали, дрова, — все буде готуватися на вогнищі», — зауважив Ектор.

Більшість дітей проголосували за команду синіх, яку очолила Віка. А от програли сьогодні червоні. Тож чорні фартухи одягнули Валерія та Ілля.

У другому випробуванні суперникам знадобилася навичка чути одне одного. Кожному довелося багато говорити, слухати й домовлятися. Робота в ресторані — це командна праця. Тож і конкурс був командним, який полягав у правильному наданні інструкцій. Капітанів обирала Вікторія, адже саме вона отримала такий бонус за попередній конкурс. Ними стали: Ілля, Ірина та Катерина.

Для того, аби максимально сфокусуватися на комунікації, судді видали аматорам рації. За допомогою цього приладу капітани командували підлеглими. На кухні залишилися троє капітанів, яким судді розказали рецепти страв. А потім вони відправилися за лаштунки, звідки слідкували і командували процесами своїх команд. Та це ще не все. Головне — рація була лише одна на всі три команди!

Ірина не змогла достукатися вказівками до своїх підлеглих. Тож чорні фартухи отримали аматори її команди — Мирослава та Руслан.

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-12 у 10 випуску від 28.10.2023?

На 10 битві чорних змагалися Валерія, Ілля, Мирослава та Руслан. А у павільйоні на них вже чекала облаштована кухня. Проте лише з однією плитою. Випробування було присвячено явищу, яке ненавидить кожен з учасників, — компромісу.

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Ектор діставав картинки, на яких були зображені процеси. Їх розподілили між учасниками в чорному. Кожному потрібно було в подальшому обмінюватися своїми цехами. І тут в дію вступали компроміси. А готували пироги з начинкою — страву, яка знайома кожному українцю.

На жаль, із завданням не впоралася Мирослава Пекарюк. Тож у 10 випуску проєкт «МастерШеф»-12 залишає саме вона.

«Більше року ми живемо в емоціях війни. Але потрапивши сюди, я зарядилася на головну емоцію — життя. Хочу подякувати вам за це», — підсумувала Мирослава.

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