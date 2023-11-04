Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 11 випуску від 04.11.2023

В 11 випуску проєкт «МастерШеф»-12 організував весілля для захисників Азовсталі

В 11 випуску учасники отримали найвищий кухарський привілей, який тільки можливий в Україні. Адже до них завітали особливі гості — найважливіші в кулінарній історії «МастерШеф». Гості, які довірили важливий день у їх житті. Аматори готували для головного сержанта легендарної бригади «Азов» — Катерини, та старшого солдата легендарної бригади «Азов» — Іллі, а також їх рідних і близьких.

Історія Каті та Іллі це найдраматичніша та найпрекрасніша історія кохання водночас. Вони — захисники Азовсталі. Весь світ бачив кадри, де командир одружував їх у найпекельніші дні оточення. Удвох вони були взяті в полон та рік перебували за гратами. Та Каті з Іллею пощастило, їх було звільнено. Тепер молодята отримали змогу нарешті відсвяткувати своє весілля. А проєкту «МастерШеф» випала честь організувати застілля.

Звісно, жодних слів не вистачить, аби сказати, наскільки кожен з нас вдячний захисникам України за всю ту кров і піт, якими пролиті місця битв українських титанів з окупантами. Та аматорам пощастило — слова не потрібні. Адже вони змогли подякувати стравами і любов’ю, яка була в них закладена.

Більше на тему: «МастерШеф»-12 випуск 10: як аматори здобували складові у поході, а потім готували їжу на відкритому вогні

Набір команд був справді особливим! Розподіл учасників довірили жеребу. А от капітанами стали… Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська!

І тепер до умов: кожна команда мала приготувати меню з трьох страв. На приготування було 2,5 години. На видачу — ще година. Гостей 19 осіб плюс малеча. Викладалися на повну.

Та учасникам було непереливки. Адже працювати під керівництвом вимогливого Володимира виявилося не так легко, як могли собі уявити аматори. Ірина втратила контроль над собою, а от непохитна Ольга вперше розгубилася. Команда ж Мартиновської намагалася триматися, ставити додаткові запитання та не втрачати жодної деталі, про яку зауважувала капітан.

«Ще жодного разу у нас на кухні не було настільки важливих гостей. Ми годували іноземні посольства, зірок шоу-бізнесу та інших VIP-персон. Та ми ніколи не годували героїв, які ризикували життям заради України, а значить заради кожного з нас. Низький Вам уклін. Дякуємо за вашу хоробрість, завдяки вам ми можемо знімати проєкт. Тож сьогодні ми зробили все можливе, аби хоча б на крапельку віддячити за ваш подвиг. Жоден з нас не має права забувати, що сьогодні відбувається. Та ми маємо жити і продовжувати дивитися в майбутнє. Майбутнє, в якому хоче жити кожен з нас», — звернулися судді до молодят.

Зрештою, це був незабутній день для всіх. Адже ще ніколи не було таких хвилювань на кухні проєкту, навіть у дні супер-фіналів. Та перш, ніж перейшли до голосування, вшанували хвилиною мовчання всіх українських героїв, які пожертвували власним життям заради України.

Голосування визначило переможця. 11 голосів проти 8. Ольга Мартиновська та її команда здобули перемогу. А от команді Володимира довелося визначати того, хто привів їх до поразки. Вперше чорний фартух отримала Ольга Рябенко.

А от на битві чорних конкуренцію ій склали Вікторія, Ірина та Юлія, які не впоралися з випробуванням у другому конкурсі.

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-12 у 11 випуску від 04.11.2023?

Битва чорних пройшла в суцільній тиші, адже на кухні були встановлені індикатори гучності. Кухарям не можна було перевищувати рівня 62 децибелів. Щойно хтось перевищував цю межу, звукові інспектори в особі Ольги та Володимира виписували штраф, — мінус три хвилини.

За підсумками цього конкурсу одна учасниця залишила проєкт. У 11 випуску проєкту «МастерШеф»-12 від 04.11.2023 додому поїхала Юлія Марковецька.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ