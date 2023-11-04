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МастерШеф

В 11 випуску проєкт «МастерШеф»-12 організував весілля для захисників Азовсталі

04.11.2023

В 11 випуску учасники отримали найвищий кухарський привілей, який тільки можливий в Україні. Адже до них завітали особливі гості — найважливіші в кулінарній історії «МастерШеф». Гості, які довірили важливий день у їх житті. Аматори готували для головного сержанта легендарної бригади «Азов» — Катерини, та старшого солдата легендарної бригади «Азов» — Іллі, а також їх рідних і близьких. 

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 11 випуску від 04.11.2023

Історія Каті та Іллі це найдраматичніша та найпрекрасніша історія кохання водночас. Вони — захисники Азовсталі. Весь світ бачив кадри, де командир одружував їх у найпекельніші дні оточення. Удвох вони були взяті в полон та рік перебували за гратами. Та Каті з Іллею пощастило, їх було звільнено. Тепер молодята отримали змогу нарешті відсвяткувати своє весілля. А проєкту «МастерШеф» випала честь організувати застілля.

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 11 випуску від 04.11.2023

Звісно, жодних слів не вистачить, аби сказати, наскільки кожен з нас вдячний захисникам України за всю ту кров і піт, якими пролиті місця битв українських титанів з окупантами. Та аматорам пощастило — слова не потрібні. Адже вони змогли подякувати стравами і любов’ю, яка була в них закладена. 

Більше на тему: «МастерШеф»-12 випуск 10: як аматори здобували складові у поході, а потім готували їжу на відкритому вогні

Набір команд був справді особливим! Розподіл учасників довірили жеребу. А от капітанами стали… Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська! 

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 11 випуску від 04.11.2023

І тепер до умов: кожна команда мала приготувати меню з трьох страв. На приготування було 2,5 години. На видачу — ще година. Гостей 19 осіб плюс малеча. Викладалися на повну. 

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 11 випуску від 04.11.2023

Та учасникам було непереливки. Адже працювати під керівництвом вимогливого Володимира виявилося не так легко, як могли собі уявити аматори. Ірина втратила контроль над собою, а от непохитна Ольга вперше розгубилася. Команда ж Мартиновської намагалася триматися, ставити додаткові запитання та не втрачати жодної деталі, про яку зауважувала капітан.

«Ще жодного разу у нас на кухні не було настільки важливих гостей. Ми годували іноземні посольства, зірок шоу-бізнесу та інших VIP-персон. Та ми ніколи не годували героїв, які ризикували життям заради України, а значить заради кожного з нас. Низький Вам уклін. Дякуємо за вашу хоробрість, завдяки вам ми можемо знімати проєкт. Тож сьогодні ми зробили все можливе, аби хоча б на крапельку віддячити за ваш подвиг. Жоден з нас не має права забувати, що сьогодні відбувається. Та ми маємо жити і продовжувати дивитися в майбутнє. Майбутнє, в якому хоче жити кожен з нас», — звернулися судді до молодят.  

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 11 випуску від 04.11.2023

Зрештою, це був незабутній день для всіх. Адже ще ніколи не було таких хвилювань на кухні проєкту, навіть у дні супер-фіналів. Та перш, ніж перейшли до голосування, вшанували хвилиною мовчання всіх українських героїв, які пожертвували власним життям заради України. 

Голосування визначило переможця. 11 голосів проти 8. Ольга Мартиновська та її команда здобули перемогу. А от команді Володимира довелося визначати того, хто привів їх до поразки. Вперше чорний фартух отримала Ольга Рябенко. 

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 11 випуску від 04.11.2023

А от на битві чорних конкуренцію ій склали Вікторія, Ірина та Юлія, які не впоралися з випробуванням у другому конкурсі.

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-12 у 11 випуску від 04.11.2023?

Битва чорних пройшла в суцільній тиші, адже на кухні були встановлені індикатори гучності. Кухарям не можна було перевищувати рівня 62 децибелів. Щойно хтось перевищував цю межу, звукові інспектори в особі Ольги та Володимира виписували штраф, — мінус три хвилини. 

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 11 випуску від 04.11.2023

За підсумками цього конкурсу одна учасниця залишила проєкт. У 11 випуску проєкту «МастерШеф»-12 від 04.11.2023 додому поїхала Юлія Марковецька

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