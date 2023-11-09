Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Всі проєкти
ru
МастерШеф

«МастерШеф»-12 випуск 12: що їдять судді вдома?

09.11.2023

Вже цієї суботи, 11 листопада, на телеканалі СТБ вийде 12 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12, в якому визначиться десятка найкращих аматорів країни. Але попередньо на учасників чекає багато кулінарії високого рівня, а також вдосталь моральних дилем і чорних фартухів. Тож не пропустіть новий випуск «МастерШеф» від 11.11.2023 о 19:00 на СТБ.

МастерШеф 12 сезон 12 випуск: анонс від 11.11.2023

Чи знаєте ви, що судді їдять вдома? Холостяцькі холодильники Володимира та Ектора, й вічно зайнятої Ольги пройдуть ревізію аматорами. Ба більше, з того складу учасникам доведеться приготувати ресторанні сніданки. Через малу кількість складових, потрібно домовлятися і ділитися. Проте не всі готові поступатися.

Більше на тему: В 11 випуску проєкт «МастерШеф»-12 організував весілля для захисників Азовсталі

МастерШеф 12 сезон 12 випуск: анонс від 11.11.2023

Лідерство — це про відповідальність не тільки за себе, а й за інших. Вміння вести людей за собою та давати їм шанс… або не давати. Тож аматорам доведеться рятувати своїх суперників від чорних фартухів. Невже Ольга та Роман відверто скажуть «Ні» тим, хто благатиме про допомогу? І яка запекла боротьба виникне за місце в десятці?

МастерШеф 12 сезон 12 випуск: анонс від 11.11.2023

Крім того, кожен із суддів покаже майстер-клас зі своєї фірмової страви. Ектор перевірить на швидкість, Оля — на акуратність і вміння працювати з деталями, а Володимир — на досконалість виконання завдання. Як Руслан здобуватиме увагу Мартиновської? Чи вдасться йому приготувати найкращу страву, аби отримати бонус від судді?

Video: МастерШеф 12 сезон 12 випуск: анонс від 11.11.2023

МастерШеф-12 що буде у 12 випуску? Дивіться анонс 12 випуску МастерШеф 12 сезон від 11.11.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть вже цієї суботи, 11 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ 12 випуск проєкту «МастерШеф»-12.  

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
МастерШеф 12 сезон 12 випуск: анонс від 11.11.2023
МастерШеф

Найдорожчий лот – Я: Ольга Мартиновська провела благодійну вечерю в Чернівцях

 МастерШеф 12 сезон 12 випуск: анонс від 11.11.2023
МастерШеф

Неймовірні сінабони: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

 МастерШеф 12 сезон 12 випуск: анонс від 11.11.2023
МастерШеф

В 11 випуску проєкт «МастерШеф»-12 організував весілля для захисників Азовсталі

 МастерШеф 12 сезон 12 випуск: анонс від 11.11.2023
МастерШеф

«Почуй військову»: підтримаймо Великий Збір на зимову жіночу амуніцію і форму

 МастерШеф 12 сезон 12 випуск: анонс від 11.11.2023
МастерШеф

«МастерШеф»-12: організувати весілля захисників Маріуполя

 МастерШеф 12 сезон 12 випуск: анонс від 11.11.2023
МастерШеф

Я закохалася: Ольга Мартиновська відверто розповіла про нові стосунки
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати