«МастерШеф»-12 випуск 12: що їдять судді вдома?

Вже цієї суботи, 11 листопада, на телеканалі СТБ вийде 12 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12, в якому визначиться десятка найкращих аматорів країни. Але попередньо на учасників чекає багато кулінарії високого рівня, а також вдосталь моральних дилем і чорних фартухів. Тож не пропустіть новий випуск «МастерШеф» від 11.11.2023 о 19:00 на СТБ.

Чи знаєте ви, що судді їдять вдома? Холостяцькі холодильники Володимира та Ектора, й вічно зайнятої Ольги пройдуть ревізію аматорами. Ба більше, з того складу учасникам доведеться приготувати ресторанні сніданки. Через малу кількість складових, потрібно домовлятися і ділитися. Проте не всі готові поступатися.

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Лідерство — це про відповідальність не тільки за себе, а й за інших. Вміння вести людей за собою та давати їм шанс… або не давати. Тож аматорам доведеться рятувати своїх суперників від чорних фартухів. Невже Ольга та Роман відверто скажуть «Ні» тим, хто благатиме про допомогу? І яка запекла боротьба виникне за місце в десятці?

Крім того, кожен із суддів покаже майстер-клас зі своєї фірмової страви. Ектор перевірить на швидкість, Оля — на акуратність і вміння працювати з деталями, а Володимир — на досконалість виконання завдання. Як Руслан здобуватиме увагу Мартиновської? Чи вдасться йому приготувати найкращу страву, аби отримати бонус від судді?

Video: МастерШеф 12 сезон 12 випуск: анонс від 11.11.2023 МастерШеф-12 що буде у 12 випуску? Дивіться анонс 12 випуску МастерШеф 12 сезон від 11.11.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть вже цієї суботи, 11 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ 12 випуск проєкту «МастерШеф»-12.

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