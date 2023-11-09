«МастерШеф»-12 выпуск 12: что едят судьи дома?

Уже в эту субботу, 11 ноября, на телеканале СТБ выйдет 12 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12, в котором определится десятка лучших аматоров страны. Но предварительно участников ждет много кулинарии высокого уровня, а также достаточно моральных дилемм и черных фартуков. Не пропустите новый выпуск «МастерШеф» от 11.11.2023 в 19:00 на СТБ.

Знаете ли вы, что судьи едят дома? Холостяцкие холодильники Владимира и Эктора, а также вечно занятой Ольги пройдут ревизию любителями. Более того, участникам придется приготовить ресторанные завтраки. Из-за малого количества составляющих, нужно договариваться и делиться. Однако не все готовы уступать.

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Лидерство – это об ответственности не только за себя, но и за других. Умение вести людей за собой и давать им шанс… или не давать. Так что аматорам придется спасать своих соперников от черных фартуков. Неужели Ольга и Роман откровенно скажут «Нет» тем, кто будет умолять о помощи? И какая упорная борьба возникнет за место в десятке?

Кроме того, каждый из судей покажет мастер-класс по своему фирменному блюду. Эктор проверит на скорость, Оля – на аккуратность и умение работать с деталями, а Владимир – на совершенство выполнения задания. Как Руслан будет обращать внимание Мартыновской? Удастся ли ему приготовить лучшее блюдо, чтобы получить бонус от судьи?

Video: МастерШеф 12 сезон 12 выпуск: анонс от 11.11.2023 МастерШеф-12, что будет в 12 выпуске? Смотрите анонс 12 выпуска МастерШеф 12 сезон от 11.11.2023 на сайте СТБ

Не пропустите уже в эту субботу, 11 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ 12 выпуск проекта «МастерШеф»-12.

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