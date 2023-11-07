Найдорожчий лот – Я: Ольга Мартиновська провела благодійну вечерю в Чернівцях

Ольга Мартиновська, суддя кулінарного реаліті «МастерШеф» на СТБ та шеф-кухарка, провела благодійну вечерю в Чернівцях. Мета зустрічі – збір на біонічну руку для Вадима Мельниченка – кухаря за професією, батька трьох дітей, який втратив руку на фронті. За вечір вдалося зібрати 9 000 євро, а найдорожчим лотом стала сама Ольга Мартиновська – вона особисто готуватиме страви на святковій події у дівчини, яка зробила найбільший благодійний внесок.

Судді «МастерШеф» продовжують невпинно волонтерити та проводять благодійні вечері на підтримку наших захисників і захисниць.

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«Завдяки зусиллям великої кількості людей, зокрема, завдяки їх небайдужості та доброті, провели благодійний вечір в Чернівцях. Ми почали збір на біонічну руку для Вадима Мельниченка. Вадим за професією кухар, працював барменом. На фронті втратив руку. Має трьох маленьких діточок. Ціль – 20 000 євро.

Збір не закритий, бо на вечері акумулювали 9000 €. Тому закликаю долучитися до допомоги. Відкрила банку і днями влаштую розіграш картини успішного українського художника.

Спасибі кожному і кожній, хто доклав зусиль, хто прийшов, задонатив, придбав лот на аукціоні. До речі, найдорожчим лотом стала я . Щоб зібрати побільше грошей, я запропонувала продати мене – як особистого шефа на будь-яку святкову подію: день народження, весілля, корпоратив тощо. «Все, окрім бані», – жартував Гріша Решетник. В будь-якій точці світу на будь-яку кількість людей. Продали Мартиновську за 3000$. Тепер треба відпрацювати. Лот придбала таємнича красуня з Чернівців, якій я з радістю приготую свято.

Хочу сказати, що стало тяжко збирати кошти, але це не значить, що ми припиняємо. Шукаємо шляхи та можливості, а не причини не робити. Закликаю бути небайдужими до ближніх», – розповідає Ольга Мартиновська.

Підтримати збір та долучитись до розіграшу картини українського митця ви можете за посиланням.

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