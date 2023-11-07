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МастерШеф

Найдорожчий лот – Я: Ольга Мартиновська провела благодійну вечерю в Чернівцях

07.11.2023

Ольга Мартиновська, суддя кулінарного реаліті «МастерШеф» на СТБ та шеф-кухарка, провела благодійну вечерю в Чернівцях. Мета зустрічі – збір на біонічну руку для Вадима Мельниченка – кухаря за професією, батька трьох дітей, який втратив руку на фронті. За вечір вдалося зібрати 9 000 євро, а найдорожчим лотом стала сама Ольга Мартиновська – вона особисто готуватиме страви на святковій події у дівчини, яка зробила найбільший благодійний внесок.

Ольга Мартиновська провела благодійну вечерю в Чернівцях

Судді «МастерШеф» продовжують невпинно волонтерити та проводять благодійні вечері на підтримку наших захисників і захисниць.

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«Завдяки зусиллям великої кількості людей, зокрема, завдяки їх небайдужості та доброті, провели благодійний вечір в Чернівцях. Ми почали збір на біонічну руку для Вадима Мельниченка. Вадим за професією кухар, працював барменом. На фронті втратив руку. Має трьох маленьких діточок. Ціль 20 000 євро.   

Ольга Мартиновська провела благодійну вечерю в Чернівцях

Збір не закритий, бо на вечері акумулювали 9000 €. Тому закликаю долучитися до допомоги. Відкрила банку і днями влаштую розіграш картини успішного українського художника.

Спасибі кожному і кожній, хто доклав зусиль, хто прийшов, задонатив, придбав лот на аукціоні. До речі, найдорожчим лотом стала я . Щоб зібрати побільше грошей, я запропонувала продати мене як особистого шефа на будь-яку святкову подію: день народження, весілля, корпоратив тощо. «Все, окрім бані», жартував Гріша Решетник. В будь-якій точці світу на будь-яку кількість людей. Продали Мартиновську за 3000$. Тепер треба відпрацювати. Лот придбала таємнича красуня з Чернівців, якій я з радістю приготую свято.

Ольга Мартиновська провела благодійну вечерю в Чернівцях

Хочу сказати, що стало тяжко збирати кошти, але це не значить, що ми припиняємо. Шукаємо шляхи та можливості, а не причини не робити. Закликаю бути небайдужими до ближніх», – розповідає Ольга Мартиновська.

Ольга Мартиновська провела благодійну вечерю в Чернівцях 

Підтримати збір та долучитись до розіграшу картини українського митця ви можете за посиланням.

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