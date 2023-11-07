Самый дорогой лот – Я: Ольга Мартыновская провела благотворительный ужин в Черновцах

Ольга Мартыновская, судья кулинарного реалити «МастерШеф» на СТБ и шеф-повар, провела благотворительный ужин в Черновцах. Цель встречи – сбор на бионическую руку для Вадима Мельниченко – повара по профессии, отца троих детей, потерявшего руку на фронте. За вечер удалось собрать 9 000 евро, а самым дорогим лотом стала сама Ольга Мартыновская – она будет лично готовить блюда на праздничном событии у девушки, внесшей наибольший благотворительный взнос.

Судьи «МастерШеф» продолжают волонтерить и проводят благотворительные ужины в поддержку наших защитников и защитниц.

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«Благодаря усилиям большого количества людей, в частности благодаря их неравнодушию и доброте, провели благотворительный вечер в Черновцах. Мы начали сбор на бионическую руку для Вадима Мельниченко. Вадим по профессии повар, работал барменом. На фронте потерял руку. Имеет троих маленьких детишек. Цель – 20 000 евро.

Сбор не закрыт, потому что на ужине аккумулировали 9000 €. Поэтому призываю приобщиться к помощи. Открыла банку и на днях устрою розыгрыш картины успешного украинского художника.

Спасибо каждому и каждой, кто приложил усилия, кто пришел, задонатив, приобрел лот на аукционе. Кстати, самым дорогим лотом стала я. Чтобы собрать побольше денег, я предложила продать меня как личного шефа на любое праздничное событие: день рождения, свадьбу, корпоратив и т.д. “Все, кроме бани”, – шутил Гриша Решетник. В любой точке мира любое количество людей. Продали Мартыновскую за 3000$. Теперь нужно отработать. Лот приобрела таинственная красавица из Черновцов, которой я с радостью приготовлю праздник.

Хочу сказать, что стало тяжело собирать деньги, но это не значит, что мы прекращаем. Ищем пути и возможности, а не причины не делать. Призываю быть неравнодушными к ближним», – рассказывает Ольга Мартыновская.

Поддержать сбор и присоединиться к розыгрышу картины украинского художника вы можете по ссылке.

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