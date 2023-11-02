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МастерШеф

«МастерШеф»-12: організувати весілля захисників Маріуполя

02.11.2023

Найважливіша місія за всю історію проєкту «МастерШеф»! Катя та Ілля — захисники Маріуполя та Азовсталі. І саме для них учасники та судді кулінарного шоу готуватимуть весільні страви. Такого рівня відповідальності ще не було! Тож не пропустіть 11 випуск шоу «МастерШеф»-12 вже цієї суботи, 4 листопада, о 19:00 на СТБ! 

МастерШеф 12 сезон 11 випуск: анонс від 04.11.2023

«Ще жодного разу у нас на кухні не було настільки важливих гостей. Ми годували іноземні посольства, зірок шоу-бізнесу та інших VIP-персон. Та ми ніколи не годували героїв, які ризикували життям заради України, а значить заради кожного з нас»

Більше на тему: «МастерШеф»-12 випуск 10: як аматори здобували складові у поході, а потім готували їжу на відкритому вогні

Вперше команди очолять судді — Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська! Адже завдання, яке матимуть виконати аматори надзвичайно важливе — готувати для головного сержанта легендарної бригади «Азов» — Катерини, та старшого солдата легендарної бригади «Азов» — Іллі, а також їх рідних і близьких. Після звільнення з полону, молодята отримали змогу нарешті відсвяткувати своє весілля. А проєкту «МастерШеф» випала честь організувати застілля.

МастерШеф 12 сезон 11 випуск: анонс від 04.11.2023

  • Та чи готові учасники працювати під керівництвом вимогливого Володимира?
  • Чи витримають вони швидкість, досконалість, до якої прагне один з найкращих шефів України?
  • Невже відмінниця Ольга Рябенко втратить контроль і не виконає жодного завдання від Ярославського? 
  • І якими весільними шедеврами вражатиме українській МастерШеф? 

Не пропустіть вже у суботу, 4 листопада, 11 випуск проєкту «МастерШеф»-12, який буде набагато хвилюючим за будь який суперфінал.  

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