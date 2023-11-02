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МастерШеф

«МастерШеф»-12: организовать свадьбу защитников Мариуполя

02.11.2023

Важнейшая миссия за всю историю проекта «МастерШеф»! Катя и Илья – защитники Мариуполя и Азовстали. И именно для них участники и судьи кулинарного шоу будут готовить свадебные блюда. Такого уровня ответственности еще не было! Так что не пропустите 11 выпуск шоу «МастерШеф»-12 уже в эту субботу, 4 ноября, в 19:00 на СТБ!

МастерШеф 12 сезон 11 выпуск: анонс от 04.11.2023

«Еще ни разу у нас на кухне не было столь важных гостей. Мы кормили иностранные посольства, звезд шоу-бизнеса и других VIP-персон. Но мы никогда не кормили героев, которые рисковали жизнью ради Украины, а значит, ради каждого из нас».

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Впервые команды возглавят судьи – Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская! Ведь задача, которую будут выполнять аматоры чрезвычайно важная — готовить для главного сержанта легендарной бригады «Азов» — Екатерины, и старшего солдата легендарной бригады «Азов» — Ильи, а также их родных и близких. После освобождения из плена молодожены получили возможность наконец-то отпраздновать свою свадьбу. А проекту «МастерШеф» выпала честь организовать застолье.

МастерШеф 12 сезон 11 выпуск: анонс от 04.11.2023

  • Но готовы ли участники работать под руководством требовательного Владимира?
  • Выдержат ли они скорость, совершенство, к которой стремится один из лучших шефов Украины?
  • Неужели отличница Ольга Рябенко потеряет контроль и не выполнит ни одной задачи, поставленной Ярославским?
  • И какими свадебными шедеврами будет покорять украинский МастерШеф?

Не пропустите уже в субботу, 4 ноября, 11 выпуск проекта «МастерШеф»-12, который будет намного волнительнее любого суперфинала.

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