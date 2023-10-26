Ольга Мартиновська розповіла, який різновид гарбуза краще обрати

Ольга Мартиновська, суддя кулінарного реаліті «МастерШеф»-12 на СТБ, розповіла в соціальній мережі про різновиди гарбуза, а також пояснила, який краще обрати та чому.

Для багатьох українців осінь – час поласувати смачним гарбузом! Приготувати гарбузову кашу, суп, запекти у духовій шафі або з’їсти в сирому вигляді… Варіантів безліч! А ось як правильно обрати гарбуз – розповіла Ольга Мартиновська.

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Як правильно обрати гарбуз?

Гарбуз – овоч старий, як світ. Прикотився до нас з Південної Америки і гарно прижився. Ми варимо кашу, суп, печемо пироги і пиріжки та виносимо недоженихам, якщо відмовляємо пропозиції.

«Ходить гарбуз по городу. Допоможу друзям трохи розібратися, як обрати», — пише Ольга

Хоккайдо. Його б я радила купувати в останню чергу. Так, вони милі, яскраві, їх хочеться малювати, але не готувати. В нього тонка шкіра, але твердюща, мов бетон. Потрібна сокира, бо ніж ледь не зламала, поки розрізала. В характеристиках пишуть про тонкий каштановий аромат – ні, немає його там, як і смаку. Якщо ви вже купили такий, то з’їсти звісно можна, адже вітамінів там купа. Мускатний. Одразу кажу – мій улюбленець! Ніжна м’якоть і шкірка, багато повного насіння. Те, як він пахне і смакує, дозволяє їсти його в сирому вигляді – наріжте до салату, приготуйте карпачо з гарбуза, додавши карпатської бринзи, овочеві спагеті. Повторюсь – аромат неймовірний, солодкий (думаю, там відсотків 14-15 цукру), оксамитова текстура. Номер один в моєму особистому рейтингу . Мускат де Прованс. На смак – кормовий кабак, який ми вирощували для поросят чи давали корові. Добре пам’ятаю їх на запах і смак, бо щодня рубала їх в дитинстві восени, щоб погодувати худобу. Смак дитинства, так сказати. Він досить водянистий і не солодкий. Я би не радила купувати. Звісно, смак залежатиме не тільки від сорту, а й від теруару – тобто землі і місця, де він ріс, скільки сонечка отримував та чим живився. Баттернат. Цього малюка відносять також до ряду Мускатних, і він по праву належить до цієї родини, бо смачненький. Шкірка м’яка, пустоти мало, м’якоті багато і вона щільна, ароматна, солодка. Цей займає 2-ге місце в моєму особистому рейтингу.

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