Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сериалы
Сериалы
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Все проекты
ua
МастерШеф

Ольга Мартыновская рассказала, какую разновидность тыквы лучше выбрать

26.10.2023

Ольга Мартыновская, судья кулинарного реалити «МастерШеф»-12 на СТБ, рассказала в социальной сети о разновидностях тыквы, а также объяснила, какую лучше выбрать и почему.

Какую разновидность тыквы лучше выбрать

Для многих украинцев осень – пора полакомиться вкусной тыквой! Приготовить тыквенную кашу, суп, запечь в духовке или съесть в сыром виде… Вариантов множество! А вот как правильно выбрать сорт тыквы – рассказала Ольга Мартыновская.

Больше по теме: Блюда из тыквы: топ-10 вкусных рецептов от участников «МастерШеф»

Как правильно выбрать тыкву?

Тыква – овощ старый, как мир. Прикатился к нам из Южной Америки и хорошо прижился. Мы варим кашу, суп, печем пироги и пирожки и выносим, если отказываем в предложении руки и сердца. 

«Ходит тыква по огороду. Помогу друзьям немного разобраться, как выбрать», — пишет Ольга.

  1. Хоккайдо. Его бы я советовала покупать в последнюю очередь. Да, они милые, яркие, их хочется рисовать, но не готовить. У него тонкая кожа, но твердая, как бетон. Нужен топор, потому что нож чуть не сломала, пока разрезала. В характеристиках пишут о тонком каштановом аромате – нет, нет его там, как и вкуса. Если вы уже купили такой, то съесть, конечно, можно, ведь витаминов там куча.
  2. Мускатный. Сразу говорю – мой любимец! Нежная мякоть и кожица, много полных семян. То, как он пахнет и смакует, позволяет есть его в сыром виде – нарежьте к салату, приготовьте карпачо из тыквы, добавив карпатскую брынзу, овощные спагетти. Повторюсь – аромат невероятный, сладкий (думаю, там процентов 14-15 сахара), бархатная текстура. Номер один в моем личном рейтинге.
  3. Мускат де Прованс. По вкусу – кормовой кабак, который мы выращивали для поросят или давали корове. Хорошо помню их на запах и вкус, потому что каждый день рубила их в детстве осенью, чтобы покормить скот. Вкус детства, так сказать. Он достаточно водянистый и не сладкий. Я бы не рекомендовала покупать. Конечно, вкус будет зависеть не только от сорта, но и от терруара – то есть земли и места, где он рос, сколько солнышка получал и чем питался. 
  4. Баттернат. Этого малыша относят также к ряду Мускатных, и он по праву принадлежит к этой семье. Кожа мягкая, пустоты мало, мякоти много и она плотная, ароматная, сладкая. Этот занимает 2-е место в моем личном рейтинге.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Какую разновидность тыквы лучше выбрать
МастерШеф

«МастерШеф»-12: смогут ли любители приготовить 22 блюда на открытом костре в 10 выпуске?

 Какую разновидность тыквы лучше выбрать
МастерШеф

«МастерШеф»-12: этнические специи Украины, возвращение Евгения Клопотенко и воспоминания детства в 9 выпуске

 Какую разновидность тыквы лучше выбрать
МастерШеф

Зачем Евгений Клопотенко вернется на проект «МастерШеф» в 9 выпуске 12 сезона?

 Какую разновидность тыквы лучше выбрать
МастерШеф

МастерШеф-12: выдержали ли аматоры спортивные нагрузки в 8 выпуске?

 Какую разновидность тыквы лучше выбрать
МастерШеф

«МастерШеф»-12 выпуск 8: самый сладкий конкурс сезона, 200 конфет и хулахуп

 Аджика
МастерШеф

Аджика: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить