Ольга Мартыновская рассказала, какую разновидность тыквы лучше выбрать

Ольга Мартыновская, судья кулинарного реалити «МастерШеф»-12 на СТБ, рассказала в социальной сети о разновидностях тыквы, а также объяснила, какую лучше выбрать и почему.

Для многих украинцев осень – пора полакомиться вкусной тыквой! Приготовить тыквенную кашу, суп, запечь в духовке или съесть в сыром виде… Вариантов множество! А вот как правильно выбрать сорт тыквы – рассказала Ольга Мартыновская.

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Как правильно выбрать тыкву?

Тыква – овощ старый, как мир. Прикатился к нам из Южной Америки и хорошо прижился. Мы варим кашу, суп, печем пироги и пирожки и выносим, если отказываем в предложении руки и сердца.

«Ходит тыква по огороду. Помогу друзьям немного разобраться, как выбрать», — пишет Ольга.

Хоккайдо. Его бы я советовала покупать в последнюю очередь. Да, они милые, яркие, их хочется рисовать, но не готовить. У него тонкая кожа, но твердая, как бетон. Нужен топор, потому что нож чуть не сломала, пока разрезала. В характеристиках пишут о тонком каштановом аромате – нет, нет его там, как и вкуса. Если вы уже купили такой, то съесть, конечно, можно, ведь витаминов там куча. Мускатный. Сразу говорю – мой любимец! Нежная мякоть и кожица, много полных семян. То, как он пахнет и смакует, позволяет есть его в сыром виде – нарежьте к салату, приготовьте карпачо из тыквы, добавив карпатскую брынзу, овощные спагетти. Повторюсь – аромат невероятный, сладкий (думаю, там процентов 14-15 сахара), бархатная текстура. Номер один в моем личном рейтинге. Мускат де Прованс. По вкусу – кормовой кабак, который мы выращивали для поросят или давали корове. Хорошо помню их на запах и вкус, потому что каждый день рубила их в детстве осенью, чтобы покормить скот. Вкус детства, так сказать. Он достаточно водянистый и не сладкий. Я бы не рекомендовала покупать. Конечно, вкус будет зависеть не только от сорта, но и от терруара – то есть земли и места, где он рос, сколько солнышка получал и чем питался. Баттернат. Этого малыша относят также к ряду Мускатных, и он по праву принадлежит к этой семье. Кожа мягкая, пустоты мало, мякоти много и она плотная, ароматная, сладкая. Этот занимает 2-е место в моем личном рейтинге.

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