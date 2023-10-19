Навіщо Євген Клопотенко повернеться на проєкт «МастерШеф» у 9 випуску 12 сезону?

Вже цієї суботи, 21 жовтня, на телеканалі СТБ вийде 9 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12. На проєкт повернеться шеф-кухар та ведучий проєкту «Пекельні борошна» — Євген Клопотенко. Крім того, на учасників чекає дегустація етнічних українських спецій та галицькі рецепти, написані на галицькому діалекті. Більше — в анонсі STB.UA.

У 9 випуску аматори відвідають майстер-клас Євгена Клопотенка, який підніс наш український борщ до спадщини ЮНЕСКО. Проте готуватимуть не борщ. На цей раз дегустуватимуть спеції, які вирощуються на території України і вважаються такими, що вживалися ще нашими предками. Насіння кропу, копчена груша, материнка, багно, ісоп, ялівець, коріння калгану, любисток та бузину пізнаватимуть, нюхатимуть, запарюватимуть на кухні «МастерШеф». Але це не все, що потрібно буде зробити аматорам.

Чи можливо запам’ятати особливості різноманітних етнічних спецій?

Як учасникам доведеться з ними працювати вперше?

Хто з аматорів схитрить і перетворить індивідуальний конкурс на командний?

І чи пробачать таку самодіяльність судді?

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У другому конкурсі судді запропонують аматорам кулінарний… одяг. І це будуть далеко не кітелі. А далі доведеться готувати, і не прості, а старовинні галицькі страви. Повезе тому, хто знається на галицькому діалекті.

«Всього ми надрукували три рецепти галицької кухні, написані галицьким діалектом. Тож доведеться користуватися кулінарною логікою. Ці три рецепти ми розділили, тож потрібно пошукати продовження у суперників на спині», — повідомлять судді правила.

У що одягнуться аматори?

Невже Коля не допоможе суперникам з тлумаченням рецептури, й здобуде перемогу сам?

Що обурить Ектора настільки, що він буде готовий попрощатися з учасниками до битви чорних?

Video: МастерШеф 12 сезон 9 випуск: анонс від 21.10.2023 МастерШеф-12 що буде у 9 випуску? Дивіться анонс 9 випуску МастерШеф 12 сезон від 21.10.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть вже цієї суботи, 21 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ 9 випуск проєкту «МастерШеф»-12.

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