Зачем Евгений Клопотенко вернется на проект «МастерШеф» в 9 выпуске 12 сезона?

Уже в эту субботу, 21 октября, на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12. На проект вернется шеф-повар и ведущий проекта «Пекельні борошна» — Евгений Клопотенко. Кроме того, участников ждет дегустация этнических украинских специй и галицкие рецепты, написанные на галицком диалекте. Больше – в анонсе STB.UA.

В 9 выпуске аматоры посетят мастер-класс Евгения Клопотенко, который преподнес наш украинский борщ к наследию ЮНЕСКО. Однако будут готовить не борщ. В этот раз будут дегустировать специи, которые выращиваются на территории Украины и считаются такими, которые добавляли наши предки. Семена укропа, копченая груша, душица, багульник, иссоп, можжевельник, корни калгана, любисток и бузину будут узнавать, нюхать, запаривать на кухне «МастерШеф». Но это не все, что нужно будет сделать аматорам.

Возможно ли запомнить особенности всевозможных этнических специй?

Как участникам придется с ними работать в первый раз?

Кто из любителей схитрит и превратит индивидуальный конкурс в командный?

И простят ли такую самодеятельность судьи?

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Во втором конкурсе судьи предложат любителям кулинарную одежду. И это будут далеко не кители. А дальше придется готовить, и не простые, а старинные галицкие блюда. Повезет тому, кто разбирается в галицком диалекте.

«Всего мы напечатали три рецепта галицкой кухни, написанные галицким диалектом. Так что придется пользоваться кулинарной логикой. Эти три рецепта мы разделили, поэтому нужно поискать продолжение у соперников на спине», — сообщат судьи правила.

Во что оденутся любители?

Неужели Коля не поможет соперникам с толкованием рецептуры и одержит победу сам?

Что возмутит Эктора настолько, что он будет готов попрощаться с участниками до битвы черных?

Video: МастерШеф 12 сезон 9 выпуск: анонс от 21.10.2023 МастерШеф-12, что будет в 9 выпуске? Смотрите анонс 9 выпуска МастерШеф 12 сезон от 21.10.2023 на сайте СТБ

Не пропустите уже в эту субботу, 21 октября, в 19:00 на телеканале СТБ 9 выпуск проекта «МастерШеф»-12.

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