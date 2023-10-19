Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сериалы
Сериалы
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Все проекты
ua
МастерШеф

Зачем Евгений Клопотенко вернется на проект «МастерШеф» в 9 выпуске 12 сезона?

19.10.2023

Уже в эту субботу, 21 октября, на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12. На проект вернется шеф-повар и ведущий проекта «Пекельні борошна» — Евгений Клопотенко. Кроме того, участников ждет дегустация этнических украинских специй и галицкие рецепты, написанные на галицком диалекте. Больше – в анонсе STB.UA.

МастерШеф 12 сезон 9 выпуск: анонс от 21.10.2023

В 9 выпуске аматоры посетят мастер-класс Евгения Клопотенко, который преподнес наш украинский борщ к наследию ЮНЕСКО. Однако будут готовить не борщ. В этот раз будут дегустировать специи, которые выращиваются на территории Украины и считаются такими, которые добавляли наши предки. Семена укропа, копченая груша, душица, багульник, иссоп, можжевельник, корни калгана, любисток и бузину будут узнавать, нюхать, запаривать на кухне «МастерШеф». Но это не все, что нужно будет сделать аматорам.

МастерШеф 12 сезон 9 выпуск: анонс от 21.10.2023

МастерШеф 12 сезон 9 выпуск: анонс от 21.10.2023

  • Возможно ли запомнить особенности всевозможных этнических специй?
  • Как участникам придется с ними работать в первый раз?
  • Кто из любителей схитрит и превратит индивидуальный конкурс в командный?
  • И простят ли такую самодеятельность судьи?

Больше по теме: МастерШеф-12: выдержали ли аматоры спортивные нагрузки в 8 выпуске?

Во втором конкурсе судьи предложат любителям кулинарную одежду. И это будут далеко не кители. А дальше придется готовить, и не простые, а старинные галицкие блюда. Повезет тому, кто разбирается в галицком диалекте.

МастерШеф 12 сезон 9 выпуск: анонс от 21.10.2023

«Всего мы напечатали три рецепта галицкой кухни, написанные галицким диалектом. Так что придется пользоваться кулинарной логикой. Эти три рецепта мы разделили, поэтому нужно поискать продолжение у соперников на спине», — сообщат судьи правила.

  • Во что оденутся любители?
  • Неужели Коля не поможет соперникам с толкованием рецептуры и одержит победу сам?
  • Что возмутит Эктора настолько, что он будет готов попрощаться с участниками до битвы черных?

Video: МастерШеф 12 сезон 9 выпуск: анонс от 21.10.2023

МастерШеф-12, что будет в 9 выпуске? Смотрите анонс 9 выпуска МастерШеф 12 сезон от 21.10.2023 на сайте СТБ

Не пропустите уже в эту субботу, 21 октября, в 19:00 на телеканале СТБ 9 выпуск проекта «МастерШеф»-12.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
МастерШеф 12 сезон 9 выпуск: анонс от 21.10.2023
МастерШеф

МастерШеф-12: выдержали ли аматоры спортивные нагрузки в 8 выпуске?

 МастерШеф 12 сезон 9 выпуск: анонс от 21.10.2023
МастерШеф

«МастерШеф»-12 выпуск 8: самый сладкий конкурс сезона, 200 конфет и хулахуп

 Аджика
МастерШеф

Аджика: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

 МастерШеф 12 сезон 9 выпуск: анонс от 21.10.2023
МастерШеф

МастерШеф-12: возможно ли обмануть монополистов 7 выпуска?

 МастерШеф 12 сезон 9 выпуск: анонс от 21.10.2023
МастерШеф

«МастерШеф»-12: игра 7 выпуска, в которой участники станут настоящими акулами бизнеса

 МастерШеф 12 сезон 9 выпуск: анонс от 21.10.2023
МастерШеф

Невероятные синабоны: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить