«МастерШеф»-12: перші протистояння суперників, які зірвуть всі маски в 6 випуску

Вже цієї суботи, 30 вересня, вийде 6 випуск проєкту «МастерШеф»-12. Новий тиждень та випробування покажуть справжні обличчя учасників: хто готовий “зливати” конкурентів, а хто за чесну боротьбу? Не пропустіть 6 випуск від 30.09.2023 о 19:00 на телеканалі СТБ.

У новому випуску судді ризикнуть випробувати не тільки учасників, а й себе в новому жанрі. Вперше в історії «МастерШеф» України випуск кулінарного подкасту. Судді поділяться дорогоцінними рецептами, особистим досвідом на кухні та навіть згадають історії з дитинства. Як серед цих всіх балачок розчути складові та спосіб приготування? І яка команда проявить себе з ненайкращої сторони?

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І куди ж без легендарної естафети на кухні «МастерШеф». Випробування про швидкість, кмітливість і майстерність прийти першим. Та не обійдеться без легендарного суддівського «але». Невже перед самим стартом команди обміняються капітанами? Яку стратегію оберуть аматори? Невже ті, хто програють, вирішать відверто “зливати” одного учасника? І як на таку відкриту несправедливість відреагують судді?

«Вони домовлялися перед вердиктами, кожен навіть пояснює своє рішення одною типовою фразою», — помітять конкуренти.

І аби дати змогу аматорам показати себе не тільки з хитрої, а й великодушної сторони, судді запропонують їм на битві чорних врятувати аутсайдерів 6 тижня. Яким чином?

Дізнайтеся в 6 випуску кулінарного шоу «МастерШеф»-12 вже цієї суботи, 30 вересня, о 19:00 на СТБ.

Video: МастерШеф 12 сезон 6 випуск: анонс від 30.09.2023 МастерШеф-12 що буде у 6 випуску? Дивіться анонс 6 випуску МастерШеф 12 сезон від 30.09.2023 на сайті СТБ

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