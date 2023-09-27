Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Серіали
Серіали
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Юрик
Юрик
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
Всі проєкти
ru
МастерШеф

«МастерШеф»-12: перші протистояння суперників, які зірвуть всі маски в 6 випуску

27.09.2023

Вже цієї суботи, 30 вересня, вийде 6 випуск проєкту «МастерШеф»-12. Новий тиждень та випробування покажуть справжні обличчя учасників: хто готовий “зливати” конкурентів, а хто за чесну боротьбу? Не пропустіть 6 випуск від 30.09.2023 о 19:00 на телеканалі СТБ.

МастерШеф 12 сезон 6 випуск: анонс від 30.09.2023

У новому випуску судді ризикнуть випробувати не тільки учасників, а й себе в новому жанрі. Вперше в історії «МастерШеф» України випуск кулінарного подкасту. Судді поділяться дорогоцінними рецептами, особистим досвідом на кухні та навіть згадають історії з дитинства. Як серед цих всіх балачок розчути складові та спосіб приготування? І яка команда проявить себе з ненайкращої сторони?

Більше на тему: «МастерШеф»-12 випуск 5: страви для українських залізничників, бортпровідників, механіків та машиністів

І куди ж без легендарної естафети на кухні «МастерШеф». Випробування про швидкість, кмітливість і майстерність прийти першим. Та не обійдеться без легендарного суддівського «але». Невже перед самим стартом команди обміняються капітанами? Яку стратегію оберуть аматори? Невже ті, хто програють, вирішать відверто “зливати” одного учасника? І як на таку відкриту несправедливість відреагують судді?

«Вони домовлялися перед вердиктами, кожен навіть пояснює своє рішення одною типовою фразою», — помітять конкуренти.   

МастерШеф 12 сезон 6 випуск: анонс від 30.09.2023

І аби дати змогу аматорам показати себе не тільки з хитрої, а й великодушної сторони, судді запропонують їм на битві чорних врятувати аутсайдерів 6 тижня. Яким чином?

Дізнайтеся в 6 випуску кулінарного шоу «МастерШеф»-12 вже цієї суботи, 30 вересня, о 19:00 на СТБ.  

Video: МастерШеф 12 сезон 6 випуск: анонс від 30.09.2023

МастерШеф-12 що буде у 6 випуску? Дивіться анонс 6 випуску МастерШеф 12 сезон від 30.09.2023 на сайті СТБ

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
МастерШеф 12 сезон 6 випуск: анонс від 30.09.2023
МастерШеф

Неймовірні сінабони: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

 МастерШеф 12 сезон 6 випуск: анонс від 30.09.2023
МастерШеф

Шарлотка «Антонівський міст»: рецепт від Євгена Клопотенка

 МастерШеф 12 сезон 6 випуск: анонс від 30.09.2023
МастерШеф

«МастерШеф»-12 випуск 5: страви для українських залізничників, бортпровідників, механіків та машиністів

 МастерШеф 12 сезон 6 випуск: анонс від 30.09.2023
МастерШеф

«МастерШеф»-12: як аматори готуватимуть для залізничників у 5 випуску?

 МастерШеф 12 сезон 6 випуск: анонс від 30.09.2023
МастерШеф

«МастерШеф»-12: доторкнутися до мрії у 4 випуску

 МастерШеф 12 сезон 6 випуск: анонс від 30.09.2023
МастерШеф

«МастерШеф»-12: як аматори мандруватимуть Україною і дійдуть до нашого Криму в 4 випуску?
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати