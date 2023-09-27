«МастерШеф»-12: первые противостояния соперников, которые сорвут все маски в 6 выпуске

Уже в эту субботу, 30 сентября, выйдет 6 выпуск проекта «МастерШеф»-12. Новая неделя и испытания покажут настоящие лица участников: кто готов «сливать» конкурентов, а кто за честную борьбу? Не пропустите 6 выпуск от 30.09.2023 в 19:00 на телеканале СТБ.

В новом выпуске судьи рискнут попробовать не только участников, но и себя в новом жанре. Впервые в истории «МастерШеф» Украины выпуск кулинарного подкаста. Судьи поделятся драгоценными рецептами, личным опытом на кухне и даже упомянут истории с детства. Как среди этих всех разговоров расслышать составляющие и способ приготовления? И какая команда проявит себя с не самой лучшей стороны?

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И куда же без легендарной эстафеты на кухне «МастерШеф». Испытания о скорости, смекалке и мастерстве прийти первым. Также не обойдется без легендарного судейского «но». Неужели перед самым стартом команды обменяются капитанами? Какую стратегию выберут аматоры? Неужели проигравшие решат откровенно «сливать» одного участника? И как на такую явную несправедливость отреагируют судьи?

«Они договаривались перед вердиктами, каждый даже объясняет свое решение одной типичной фразой», — заметят конкуренты.

И чтобы дать возможность аматорам показать себя не только с хитрой, но и великодушной стороны, судьи предложат им на битве черных спасти аутсайдеров 6 недели. Каким образом?

Узнайте в 6 выпуске кулинарного шоу «МастерШеф»-12 уже в эту субботу, 30 сентября, в 19:00 на СТБ.

Video: МастерШеф 12 сезон 6 выпуск: анонс от 30.09.2023 МастерШеф-12, что будет в 6 выпуске? Смотрите анонс 6 выпуска МастерШеф 12 сезон от 30.09.2023 на сайте СТБ

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