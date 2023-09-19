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«МастерШеф»-12: як аматори готуватимуть для залізничників у 5 випуску?

19.09.2023

Вже цієї суботи, 23 вересня, у 5 випуску проєкту «МастерШеф»-12 до аматорів на кухню завітають зіркові гості. Крім того, у першому випробуванні суперники годуватимуть справжніх титанів, завдяки кому рухається наша Україна. Хто це буде? Та чим ще дивуватимуть кухарі на 5 тижні — дізнайтеся 23.09.2023 на телеканалі СТБ!

МастерШеф 12 сезон 5 випуск: анонс від 23.09.2023

Раніше їх праця була не такою помітною, проте після 24 лютого 2022 року українці зрозуміли, що без цих титанів країна би зупинилася. Українські залізничники, бортпровідники, механіки, машиністи та усі ті, без кого б залізниця була просто залізом. Саме вони евакуювали наших людей, працювали 24\7, рятували і ризикували власним життям. Саме їх потрібно буде нагодувати аматорам. А на допомогу прийдуть вже легенди «МастерШефу» — Артем Кабулахін та Артем Бжезинський (Пава). 

  • Хто з переможців здобуде лідерство у конкурсі?
  • Невже командам доведеться готувати за чужими меню?
  • І яким буде перший реванш на проєкті? Та чи буде він вдалим?

МастерШеф 12 сезон 5 випуск: анонс від 23.09.2023

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«Окрім нагадування під час тревоги йти в укриття, ми хочемо дати глядачам кілька порад, що робити з розпочатими кулінарними процесами. Що робити, якщо ти закинув овочі в бульйон, а після пролунав сигнал повітряної небезпеки?», — підведуть судді кухарів до умов другого конкурсу.

  • Чому аматори муситимуть зупинятися під час важливих кулінарних процесів?
  • Хто вирішуватиме долю суперників? І яка з команд правильно розробить стратегію впливу?
  • Невже на битві чорних аматори залишаться не тільки без світла, а й без електроенергії? 
  • І чи можливо на сірниках приготувати гідну ресторанну страву?

Video: МастерШеф 12 сезон 5 випуск: анонс від 23.09.2023

МастерШеф-12 що буде у 5 випуску? Дивіться анонс 5 випуску МастерШеф 12 сезон від 23.09.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть 5 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12 вже цієї суботи, 23 вересня, о 19:00 на СТБ.  

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