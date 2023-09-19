МастерШеф-12: как аматоры будут готовить для железнодорожников в 5 выпуске?

Уже в эту субботу, 23 сентября, в 5 выпуске проекта «МастерШеф»-12 аматоров посетят звездные гости. Кроме того, в первом испытании соперники будут кормить настоящих титанов, благодаря которым движется наша Украина. Кто это будет? И чем еще будут удивлять повара на 5 неделе — узнайте 23.09.2023 на телеканале СТБ!

Раньше их труд был не столь заметным, однако после 24 февраля 2022 года украинцы поняли, что без этих титанов страна бы остановилась. Украинские железнодорожники, бортпроводники, механики, машинисты и все те, без кого железная дорога была бы просто железом. Именно они эвакуировали наших людей, работали 24\7, спасали и рисковали собственной жизнью. Именно их нужно будет накормить аматорам. А на помощь уже придут легенды «МастерШефа» — Артем Кабулахин и Артем Бжезинский (Пава).

Кто из победителей получит лидерство в конкурсе?

Неужели командам придется готовить по чужим меню?

И каков будет первый реванш на проекте? И будет ли он удачным?

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«Кроме напоминания во время тревоги уходить в укрытие, мы хотим дать зрителям несколько советов, что делать с начатыми кулинарными процессами. Что делать, если ты забросил овощи в бульон, а после раздался сигнал воздушной опасности?» — подведут судьи поваров к условиям второго конкурса.

Почему любители будут останавливаться во время важных кулинарных процессов?

Кто будет решать судьбу соперников? И какая из команд правильно разработает стратегию влияния?

Неужели на битве черных аматоры останутся не только без света, но и без электроэнергии?

И возможно ли на спичках приготовить достойное ресторанное блюдо?

Video: МастерШеф 12 сезон 5 выпуск: анонс от 23.09.2023 МастерШеф-12, что будет в 5 выпуске? Смотрите анонс 5 выпуска МастерШеф 12 сезон от 23.09.2023 на сайте СТБ

Не пропустите 5 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12 уже в эту субботу, 23 сентября, в 19:00 на СТБ.

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