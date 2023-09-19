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МастерШеф

МастерШеф-12: как аматоры будут готовить для железнодорожников в 5 выпуске?

19.09.2023

Уже в эту субботу, 23 сентября, в 5 выпуске проекта «МастерШеф»-12 аматоров посетят звездные гости. Кроме того, в первом испытании соперники будут кормить настоящих титанов, благодаря которым движется наша Украина. Кто это будет? И чем еще будут удивлять повара на 5 неделе — узнайте 23.09.2023 на телеканале СТБ!

МастерШеф 12 сезон 5 выпуск: анонс от 23.09.2023

Раньше их труд был не столь заметным, однако после 24 февраля 2022 года украинцы поняли, что без этих титанов страна бы остановилась. Украинские железнодорожники, бортпроводники, механики, машинисты и все те, без кого железная дорога была бы просто железом. Именно они эвакуировали наших людей, работали 24\7, спасали и рисковали собственной жизнью. Именно их нужно будет накормить аматорам. А на помощь уже придут легенды «МастерШефа» — Артем Кабулахин и Артем Бжезинский (Пава).

  • Кто из победителей получит лидерство в конкурсе?
  • Неужели командам придется готовить по чужим меню?
  • И каков будет первый реванш на проекте? И будет ли он удачным?

МастерШеф 12 сезон 5 выпуск: анонс от 23.09.2023

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«Кроме напоминания во время тревоги уходить в укрытие, мы хотим дать зрителям несколько советов, что делать с начатыми кулинарными процессами. Что делать, если ты забросил овощи в бульон, а после раздался сигнал воздушной опасности?» — подведут судьи поваров к условиям второго конкурса.

  • Почему любители будут останавливаться во время важных кулинарных процессов?
  • Кто будет решать судьбу соперников? И какая из команд правильно разработает стратегию влияния?
  • Неужели на битве черных аматоры останутся не только без света, но и без электроэнергии? 
  • И возможно ли на спичках приготовить достойное ресторанное блюдо?

Video: МастерШеф 12 сезон 5 выпуск: анонс от 23.09.2023

МастерШеф-12, что будет в 5 выпуске? Смотрите анонс 5 выпуска МастерШеф 12 сезон от 23.09.2023 на сайте СТБ

Не пропустите 5 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12 уже в эту субботу, 23 сентября, в 19:00 на СТБ.

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