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«МастерШеф»-12: як аматори мандруватимуть Україною і дійдуть до нашого Криму в 4 випуску?

15.09.2023

Вже цієї суботи, 16 вересня, у 4 випуску проєкту «МастерШеф»-12 аматори доторкнуться до мрії. У першому випробуванні  суперники матимуть змогу стати рестораторами і відчути всі «шедеври» цієї професії. Чим ще дивуватимуть кухарі на 4 тижні — дізнайтеся 16.09.2023 на телеканалі СТБ!

МастерШеф 12 сезон 4 випуск: анонс від 16.09.2023

Кожен мріяв про свій власний ресторан з купою гостей, які насолоджуються авторськими стравами. І у 4 випуску проєкту судді дозволять аматорам наблизитися до цього. Адже перше випробування полягатиме у написанні резюме і працевлаштуванні на роботу в ресторан. Власниками стануть лише троє учасників, а всі інші спробують отримати посаду мрії. 

  • Якою буде боротьба за робоче місце? 
  • Хто жодного разу не складав резюме і не влаштовувався на роботу? 
  • Чи буде співбесіда, аби судді і це продумають, вигадавши анонімні бланки заяв?
  • І що буде з тими, кого жоден з капітанів не вільме до себе в ресторан?

МастерШеф 12 сезон 4 випуск: анонс від 16.09.2023

Більше на тему: «МастерШеф»-12 випуск 3: перша битва чорних

У другому конкурсі на аматорів чекатиме величезна карта України.  

«У нас для вас приємна новина! Адже разом із цим випробуванням ви назавжди увійдете в історію: історію “МастерШеф” і української національної кухні. Тема — регіональні страви всієї країни. Російська агресія проти України розпочалася в Криму. Саме ця окупована частина найдовше чекає повернення в сім’ю. Крим буде Українським. І цим конкурсом ми про це нагадаємо. Тож і всі шляхи мандрування Україною ми почнемо з Криму», — зауважили судді. 

  • Як добре аматори знають страви областей країни?
  • Чому Валерія Матрохіна вирішили не створювати для себе зайвої загрози і визначить слабких капітанів?
  • Та чи вийде в неї задумане — перемогти слабших?
  • Чи суперники зможуть перевершити її і вирвати з рук перемогу?

Video: МастерШеф 12 сезон 4 випуск: анонс від 16.09.2023

МастерШеф-12 що буде у 4 випуску? Дивіться анонс 4 випуску МастерШеф 12 сезон від 16.09.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть 4 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12 вже цієї суботи, 16 вересня, о 19:00 на СТБ.  

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